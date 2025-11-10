Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Hay revuelo por una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

La polémica fue impulsada por una fotografía subida al repositorio de imágenes de la Casa Blanca que confirmó el encuentro entre el equipo de Moreno y representantes de la administración Trump, en la que se alcanzaba a ver el documento con la imagen de Petro vestido de reo.

En la imagen aparecen los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, así como los funcionarios de la Casa Blanca, James Braid y James Blair, quien sostenía la carpeta con la foto de inteligencia artificial.

La divulgación de la fotografía fue hecha por la revista Cambio en una historia titulada ‘La doctrina Trump’, que fue la portada de su última edición.

De hecho, el director de la revista, Federico Lara, comentó en sus redes en la noche del domingo que habló con Petro sobre la historia de Cambio que mostraba la imagen hecha con IA y que describía un supuesto plan de La Casa Blanca para meter presos tanto al presidente colombiano y a Maduro.

“Acabo de colgar el teléfono con el presidente Petro. Me informa que por la revelación hecha hoy en la portada de Cambio llamará a consultas al embajador Daniel García Peña y pedirá la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John McNamara”, escribió Lara en X.

El comentario de Lara, no obstante, despertó la respuesta del ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, quien negó que en la llamada de Petro con Lara se haya hablado de una “expulsión”.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente Petro jamás pronunció la palabra expulsión”, afirmó.

Petro, por su parte, mediante un posteo en X habló del impacto que le causó la imagen y pidió explicaciones.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, afirmó.

No obstante, fuentes consultadas por NTN24 en las últimas horas niegan que que el embajador de Colombia en Washington haya sido llamado a consultas.

En un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.