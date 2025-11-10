NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La imagen integró un documento presentado por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Hay revuelo por una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestido como si fuera un presidiario en una cárcel norteamericana y al lado de Nicolás Maduro, quien porta el mismo traje.

La imagen integró un documento presentado el pasado 21 de octubre, tres días antes de la inclusión de Petro en la lista Clinton, por el equipo del senador de origen colombiano Bernie Moreno a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

El documento supuestamente describe una propuesta al gobierno estadounidense titulada como "La doctrina Trump", que sería una hoja de ruta de cinco pasos para cumplir objetivos estratégicos en Colombia y en el hemisferio occidental.

o

La polémica fue impulsada por una fotografía subida al repositorio de imágenes de la Casa Blanca que confirmó el encuentro entre el equipo de Moreno y representantes de la administración Trump, en la que se alcanzaba a ver el documento con la imagen de Petro vestido de reo.

En la imagen aparecen los senadores Lindsey Graham y Mike Lee, así como los funcionarios de la Casa Blanca, James Braid y James Blair, quien sostenía la carpeta con la foto de inteligencia artificial.

La divulgación de la fotografía fue hecha por la revista Cambio en una historia titulada ‘La doctrina Trump’, que fue la portada de su última edición.

De hecho, el director de la revista, Federico Lara, comentó en sus redes en la noche del domingo que habló con Petro sobre la historia de Cambio que mostraba la imagen hecha con IA y que describía un supuesto plan de La Casa Blanca para meter presos tanto al presidente colombiano y a Maduro.

“Acabo de colgar el teléfono con el presidente Petro. Me informa que por la revelación hecha hoy en la portada de Cambio llamará a consultas al embajador Daniel García Peña y pedirá la expulsión del embajador norteamericano en Colombia, John McNamara”, escribió Lara en X.

El comentario de Lara, no obstante, despertó la respuesta del ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, quien negó que en la llamada de Petro con Lara se haya hablado de una “expulsión”.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente Petro jamás pronunció la palabra expulsión”, afirmó.

Petro, por su parte, mediante un posteo en X habló del impacto que le causó la imagen y pidió explicaciones.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, afirmó.

o

No obstante, fuentes consultadas por NTN24 en las últimas horas niegan que que el embajador de Colombia en Washington haya sido llamado a consultas.

En un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Bernie Moreno

Casa Blanca

Presidente de Colombia

Administración Trump

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
USS Gravely (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela

Diosdado Cabello
Despliegue militar

Régimen de Maduro militariza Caracas y Miranda: Diosdado advierte que hay 522 cámaras observando

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Concierto genérico / FOTO: EFE
Christian Nodal

Artista mexicano critica política migratoria de Donald Trump durante un concierto en Estados Unidos: "Ha sido algo muy fuerte para mí"

USS Gravely (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela

Diosdado Cabello
Despliegue militar

Régimen de Maduro militariza Caracas y Miranda: Diosdado advierte que hay 522 cámaras observando

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Diosdado Cabello se pronunció tras la autorización de Donald Trump a la CIA - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronunció tras la autorización de Donald Trump a la CIA para que realice operaciones terrestres en Venezuela

Represión en Venezuela

Filtran la lista de todos activistas que son buscados por el régimen Trujillo: Siete ya están detenidos

María Corina Machado/ Benjamin Netanyahu - Fotos EFE
María Corina Machado

Oficina del primer ministro de Israel confirma que María Corina Machado llamó a Benjamín Netanyahu para expresarle su apoyo y que él la felicitó por el Nobel de la Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre