NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

noviembre 6, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
El ‘Bicho’ admitió que le alegraría ganar un mundial con el conjunto nacional, pero que el no tener ese título no lo define.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a poner sobre la mesa las comparaciones entre sus logros y los de su mayor rival, el futbolista argentino Lionel Messi. Lo hizo en entrevista con el periodista Piers Morgan, quien le preguntó si sabía que hay un intenso debate entre si él o Messi es el mejor jugador del mundo.

Morgan le pregunta: “¿Sabes que hay un intenso debate? Yo digo que Messi ni siquiera es el mejor argentino. Maradona era mejor que él”.

Ante esto, el ‘Bicho’ comentó: “¿Cuántos mundiales ha ganado Argentina antes de Messi? No lo sé, ¿Dos tal vez?”.

El artillero el Al Nassr continuó diciendo: “Pero es normal. Estos países solían ganar grandes competencias. Brasil, ¿si ganan la Copa del Mundo, sorprendería al mundo? No. Si Portugal gana la Copa del Mundo, lo cual es posible, sorprenderá al mundo. Pero en mi mente no pienso de esa manera”.

“Por supuesto quieres ganar. Cuando compites quieres ganar. Soy honesto, no voy a cambiar la manera en las que veo las cosas ni la forma en la que veo el fútbol”, añadió.

o

En eso, el periodista británico le pregunta que si se considera que se ha ganado el derecho de considerarse a sí mismo el mejor futbolista de todos los tiempos.

Frente a esta cuestión, CR7 contesta de manera contundente que sí y agrega: “Ya no me importa eso, en serio. Veo tantas cosas, tantas entrevistas. Si digo algo a la gente no le va a sorprender. La historia habla por sí sola”.

Y explicó que, aunque exista gente que dice que él sería el mejor jugador del mundo si tuviera un mundial, él no lo ve así.

“Ganamos tres títulos para Portugal en toda su historia. Antes de eso, Portugal no había ganado nada. Me alegro”, puntualizó.

Además, admitió que obviamente le alegraría ganar un mundial con el conjunto nacional, pero que el no tener ese título no lo define.

Sin embargo, en redes sus palabras no cayeron nada bien y algunos afirman que solo busca minimizar los logros de Messi.

“La obsesión de Cristiano Ronaldo con Messi es increíble”, “Está obsesionado con Messi”, “Está enfadado porque el debate ya terminó hace tiempo”, “La forma en que Messi atormenta a este tipo es hilarante”, son algunos de los comentarios.

“Según su lógica, ganar cuatro Champions League con el Barza es más impresionante que sus cinco con el Madrid porque el Madrid está acostumbrado a ganar Champions”, comentó otro usuario.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Messi

Futbolistas

Copa del Mundo

Selección Argentina

Selección de Portugal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un caso muy cruel, es una madre que murió esperando ver a su hijo": Tamara Sujú sobre el fallecimiento de la activista opositora venezolana Yenny Barrios

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Pelea entre jugadores de Lanus y la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

A los golpes terminó la clasificación de Lanus a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile

Messi | Foto: AFP
Messi

Messi se quedó con la Bota de Oro 2025 de la MLS tras anotar un triplete en la goleada del Inter Miami ante el Nashville

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués (AFP)
Cristiano Ronaldo

Pillaron a Cristiano Ronaldo “automotivándose” antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto X: @NHC_Atlantic
Huracán Melissa

Melissa toca tierra en Jamaica como Categoría 5 y uno de los huracanes más poderosos que se han registrado en esta región del planeta

Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra María Corina Machado tras recibir Nobel de Paz 2025: "Pido explicaciones"

Fotografía que muestra carteles en una actividad de oración por los presos políticos en Venezuela. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

"En solo una semana el régimen de Maduro ha secuestrado a por lo menos 30 personas": coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

Congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Diaz-Balart y Carlos Giménez
Crisis EE. UU. - Colombia

"Ha dicho la pura verdad": congresistas estadounidenses reaccionan a señalamiento de Trump contra Petro

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Presos políticos en Venezuela

Imputaron "traición a la patria" al médico que felicitó públicamente a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda