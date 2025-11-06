La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a poner sobre la mesa las comparaciones entre sus logros y los de su mayor rival, el futbolista argentino Lionel Messi. Lo hizo en entrevista con el periodista Piers Morgan, quien le preguntó si sabía que hay un intenso debate entre si él o Messi es el mejor jugador del mundo.

Morgan le pregunta: “¿Sabes que hay un intenso debate? Yo digo que Messi ni siquiera es el mejor argentino. Maradona era mejor que él”.

Ante esto, el ‘Bicho’ comentó: “¿Cuántos mundiales ha ganado Argentina antes de Messi? No lo sé, ¿Dos tal vez?”.

El artillero el Al Nassr continuó diciendo: “Pero es normal. Estos países solían ganar grandes competencias. Brasil, ¿si ganan la Copa del Mundo, sorprendería al mundo? No. Si Portugal gana la Copa del Mundo, lo cual es posible, sorprenderá al mundo. Pero en mi mente no pienso de esa manera”.

“Por supuesto quieres ganar. Cuando compites quieres ganar. Soy honesto, no voy a cambiar la manera en las que veo las cosas ni la forma en la que veo el fútbol”, añadió.

En eso, el periodista británico le pregunta que si se considera que se ha ganado el derecho de considerarse a sí mismo el mejor futbolista de todos los tiempos.

Frente a esta cuestión, CR7 contesta de manera contundente que sí y agrega: “Ya no me importa eso, en serio. Veo tantas cosas, tantas entrevistas. Si digo algo a la gente no le va a sorprender. La historia habla por sí sola”.

Y explicó que, aunque exista gente que dice que él sería el mejor jugador del mundo si tuviera un mundial, él no lo ve así.

“Ganamos tres títulos para Portugal en toda su historia. Antes de eso, Portugal no había ganado nada. Me alegro”, puntualizó.

Además, admitió que obviamente le alegraría ganar un mundial con el conjunto nacional, pero que el no tener ese título no lo define.

Sin embargo, en redes sus palabras no cayeron nada bien y algunos afirman que solo busca minimizar los logros de Messi.

“La obsesión de Cristiano Ronaldo con Messi es increíble”, “Está obsesionado con Messi”, “Está enfadado porque el debate ya terminó hace tiempo”, “La forma en que Messi atormenta a este tipo es hilarante”, son algunos de los comentarios.

“Según su lógica, ganar cuatro Champions League con el Barza es más impresionante que sus cinco con el Madrid porque el Madrid está acostumbrado a ganar Champions”, comentó otro usuario.