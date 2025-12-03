Gobierno de EE. UU. no descarta redadas ni capturas de migrantes durante el Mundial de futbol 2026

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA 2026.

Según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, "el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país".

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad. El evento deportivo demostrará que la seguridad y la hospitalidad pueden ir de la mano", afirmó.

La Copa Mundial de 2026, la primera que incluirá un total de 48 selecciones y 104 partidos, se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad absoluta, mencionando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero" y comunicando ampliamente sobre las deportaciones de inmigrantes.

VEA TAMBIÉN La FIFA confirma las celebridades que animarán el sorteo del Mundial este viernes en listado que incluye a Andrea Bocelli o

Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina y asegura que apunta a "los peores de los peores" inmigrantes que han cometido delitos.

Pero según estadísticas no publicadas de ICE obtenidas por expertos del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena.

El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos".