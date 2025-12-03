NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Trump

Gobierno de EE. UU. no descarta redadas ni capturas de migrantes durante el Mundial de futbol 2026

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Disturbios por las redadas contra migrantes en Estados Unidos - Foto AFP
Según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, "el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país".

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA 2026.

Según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, "el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país".

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad. El evento deportivo demostrará que la seguridad y la hospitalidad pueden ir de la mano", afirmó.

La Copa Mundial de 2026, la primera que incluirá un total de 48 selecciones y 104 partidos, se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad absoluta, mencionando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero" y comunicando ampliamente sobre las deportaciones de inmigrantes.

o

Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina y asegura que apunta a "los peores de los peores" inmigrantes que han cometido delitos.

Pero según estadísticas no publicadas de ICE obtenidas por expertos del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena.

El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos".

Temas relacionados:

Trump

Migración

Estados Unidos

Mundial 2026

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Pronunciamiento premonitorio? En medio de la 'Navidad Bolivariana', Diosdado Cabello asegura: "quien pueda comerse una hallaca, cómasela, usted no sabe"

Hijo del cantante Giovanny Ayala - Foto EFE
Rescate

Hijo del cantante Giovanny Ayala revela detalles de los días en los que estuvo secuestrado en Colombia: "Pasaban muy lentos los días"

Presos políticos en Venezuela

El deplorable estado de un joven periodista acusado de "traición a la Patria" en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Pronunciamiento premonitorio? En medio de la 'Navidad Bolivariana', Diosdado Cabello asegura: "quien pueda comerse una hallaca, cómasela, usted no sabe"

Hijo del cantante Giovanny Ayala - Foto EFE
Rescate

Hijo del cantante Giovanny Ayala revela detalles de los días en los que estuvo secuestrado en Colombia: "Pasaban muy lentos los días"

El príncipe William y sus hijos - EFE
Realeza Británica

El príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su madre: "No hay un manual para ser padre"

Rinoceronte blanco - AFP
Animales

Así se ve el rinoceronte blanco que nació en un zoológico de España: "Esperanza para esta especie en peligro de extinción"

Agujero negro | Foto Canva
Agujero negro

Un hallazgo sin precedentes revela pistas del comportamiento oculto de la materia cerca de los agujeros negros

Presos políticos en Venezuela

El deplorable estado de un joven periodista acusado de "traición a la Patria" en Venezuela

Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre