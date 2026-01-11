"Si no hay una muestra real importante de presos políticos en libertad, Estados Unidos interpretará esto como una burla": activista venezolana

Este domingo, ciudadanos y familiares de los presos políticos continúan pidiendo su liberación de forma inmediata.

Además, hay fuertes criticas contra el régimen venezolano tras la muerte bajo custodia de Edison José Torres Fernández en medio de las excarcelaciones que se han dado desde el jueves pasado en Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Génesis Dávila, activista venezolana y presidente de la ONG 'Defiende Venezuela', conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La activista señaló que "la situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo complicada aunque el régimen de Maduro anunció que comenzarían con las liberaciones y se trataría de un número importante, esto no ha sucedido".

Dávila afirmó que "27 personas muertas entre miles de personas que jamás debieron ser detenidas" y afirmó que "acá no se trata de un acto de fe".

La invitada acotó que "celebramos las primeras liberaciones, pero no olvidamos que esto han sido violaciones gravísimas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad".

"Seguro el régimen intentará comprar con estas pocas liberaciones un poco de tiempo", puntualizó, pero explicó que "seguramente, al cabo de una semana, si no hay una muestra real importante de presos políticos en libertad, el gobierno de Estados Unidos interpretará esto como una burla al acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro".