Todo acordado para que Marino Hinestroza se sume a las filas del Vasco da Gama de Brasil

La novela sobre el futuro de Marino Hinestroza durante este mercado de fichajes llega a su fin, luego de que el conjunto brasileño, Vasco da Gama, llegara a un acuerdo con Atlético Nacional para hacerse a los derechos deportivos del joven extremo.

Según la información compartida por el medio brasileño GloboEsporte, la escuadra colombiana aceptó la oferta por el atacante caleño, por el cual recibirá una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 80% de su pase.

“El Atlético Nacional aceptó la oferta en torno a US$ 5 millones por el 80% de los derechos económicos del delantero colombiano. La propuesta de Vasco ha satisfecho más al club de Medellín por el porcentaje que les queda”, indicó el medio antes mencionado.

Todo indica que la propuesta hecha por parte del conjunto brasileño sedujo al equipo colombiano, en comparación con la que esta institución antioqueña adelantaba con el Boca Juniors de Argentina, con la cual no lograron llegar a un acuerdo. La principal razón: Vasco da Gama le permitió quedarse con el 20 % de los derechos deportivos del jugador en una futura venta del mismo.

VEA TAMBIÉN Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa o

De acuerdo a la información compartida por parte de GloboEsporte, Marino Hinestroza es esperado en Brasil para realizarse los respectivos exámenes médicos, y posteriormente firma contrato con los vascainos por cuatro años (diciembre de 2029).

De no presentarse ninguna novedad, el también extremo de la selección Colombia sería presentado de manera oficial por Vasco Da Gama la próxima semana.

Así las cosas, Marino Hinestroza compartirá equipo con sus compatriotas, el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez.

Con su paso al Brasieleirao, Hinestroza vivirá su sexta experiencia como jugador profesional, tercera a nivel internacional.

El caleño de 23 años, durante siete años de carrera futbolística, ha vestido los colores de Osomarso, América de Cali, Pachuca de México, Columbus Crew de Estados Unidos y Atlético Nacional.

VEA TAMBIÉN La Ley Wenger: la polémica norma de fuera de juego que ha sido rechazada por los organismos del fútbol por ser demasiado "radical" o

Hinestroza se despide del conjunto verde de Antioquia, luego de año y medio en el que levantó cuatro títulos: Liga BetPlay Clausura 2024, Copa BetPlay (2024, 2025) y Superliga 2025.