NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Marino Hinestroza, futbolista colombiano - Foto: EFE
Marino Hinestroza, futbolista colombiano - Foto: EFE
Fútbol

Todo acordado para que Marino Hinestroza se sume a las filas del Vasco da Gama de Brasil

enero 21, 2026
Por: Natalya Baquero González
Hinestroza compartirá equipo con sus compatriotas el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez.

La novela sobre el futuro de Marino Hinestroza durante este mercado de fichajes llega a su fin, luego de que el conjunto brasileño, Vasco da Gama, llegara a un acuerdo con Atlético Nacional para hacerse a los derechos deportivos del joven extremo.

Según la información compartida por el medio brasileño GloboEsporte, la escuadra colombiana aceptó la oferta por el atacante caleño, por el cual recibirá una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 80% de su pase.

“El Atlético Nacional aceptó la oferta en torno a US$ 5 millones por el 80% de los derechos económicos del delantero colombiano. La propuesta de Vasco ha satisfecho más al club de Medellín por el porcentaje que les queda”, indicó el medio antes mencionado.

Todo indica que la propuesta hecha por parte del conjunto brasileño sedujo al equipo colombiano, en comparación con la que esta institución antioqueña adelantaba con el Boca Juniors de Argentina, con la cual no lograron llegar a un acuerdo. La principal razón: Vasco da Gama le permitió quedarse con el 20 % de los derechos deportivos del jugador en una futura venta del mismo.

o

De acuerdo a la información compartida por parte de GloboEsporte, Marino Hinestroza es esperado en Brasil para realizarse los respectivos exámenes médicos, y posteriormente firma contrato con los vascainos por cuatro años (diciembre de 2029).

De no presentarse ninguna novedad, el también extremo de la selección Colombia sería presentado de manera oficial por Vasco Da Gama la próxima semana.

Así las cosas, Marino Hinestroza compartirá equipo con sus compatriotas, el defensor Carlos Cuesta, el mediapunta Johan Rojas y el delantero Carlos Andrés Gómez.

Con su paso al Brasieleirao, Hinestroza vivirá su sexta experiencia como jugador profesional, tercera a nivel internacional.

El caleño de 23 años, durante siete años de carrera futbolística, ha vestido los colores de Osomarso, América de Cali, Pachuca de México, Columbus Crew de Estados Unidos y Atlético Nacional.

o

Hinestroza se despide del conjunto verde de Antioquia, luego de año y medio en el que levantó cuatro títulos: Liga BetPlay Clausura 2024, Copa BetPlay (2024, 2025) y Superliga 2025.

Temas relacionados:

Fútbol

Atlético Nacional

Fútbol brasileño

Selección Colombia

Acuerdo

Liga BetPlay Dimayor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

La FVF anuncia al nuevo DT de la Vinotinto - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

Tras caer dos puestos en el ranking FIFA, la Vinotinto anuncia al DT que guiará su camino al Mundial 2030: "vamos a dejar un legado"

Venus Williams | Foto: EFE
Tenista

La leyenda viviente del tenis Venus Williams desafía al tiempo y regresa al Abierto de Australia a sus 45 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
América Latina | Foto Canva
Colombia

Los países de Latinoamérica con más Patrimonios de la Humanidad: Colombia supera los cinco

Edmundo González | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

Explosiones en Venezuela / FOTO: Captura de video
Cae el régimen de Maduro

Las reacciones de diferentes líderes del mundo tras las explosiones ocurridas en Caracas y otras partes de Venezuela

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular": Petro responde a advertencia de Trump sobre operación militar en Colombia y envía un mensaje a los soldados

Colectivos de la dictadura venezolana - Fotos: AFP / X
Colectivos

Colectivo madurista lanza amenaza a los venezolanos tras la captura del dictador: "Se viene 'Tun-Tun', no vamos a permitir más traidores"

Edmundo González Urrutia y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Edmundo González

"Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia": palabras de Edmundo González al cumplirse un año de la detención de su yerno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre