Martes, 03 de febrero de 2026
Helicóptero

Sobrevuelo de helicóptero militar que detecta armas nucleares es registrado cerca del estadio en el que se jugará el Super Bowl

febrero 3, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Helicóptero militar - Foto de referencia Canva/ Sobrevuelo de Leonardo AW139 - Foto: captura X: @sentdefender
El evento deportivo más importante de la NFL está programado para el próximo domingo en el Levi's Stadium.

Un sobrevuelo del helicóptero militar Leonardo AW139 fue registrado el lunes por el Monitor de Inteligencia de Fuentes Abiertas, OSINTdefender, cerca del estadio Levi's, en el que se jugará el Super Bowl este fin de semana.

Desde las alturas, el helicóptero Leonardo AW139 tiene la capacidad de detectar y hacer seguimiento a armas nucleares y, de acuerdo con OSINTdefender, la aeronave realizó un extenso recorrido cerca del recinto deportivo y de otros importantes lugares como el puente Golden Gate de San Francisco.

"Un sistema de medición aérea (AMS) Leonardo AW139, también conocido como detector de armas nucleares, operado por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) y utilizado para detectar, mapear y monitorear materiales radiológicos o nucleares desde el aire, sobrevoló durante varias horas esta mañana sobre San Francisco y San José", comunicó en X OSINTdefender durante la noche del lunes.

"El helicóptero AW139 sobrevoló cerca del puente Golden Gate, el estadio Levi's y el Aeropuerto Internacional Mineta de San José, lugares que se espera tengan un alto tráfico de pasajeros antes del Super Bowl LX de este fin de semana", continuó la Inteligencia de fuentes abiertas.

La información fue revelada junto con un video en el que se registra la ruta del sobrevuelo en un mapa de San Francisco y una imagen en la que se aprecian las especificaciones del helicóptero, incluyendo su serial y modelo.

En el clip el recorrido es detallado en cámara rápida e incluso de esa manera alcanza una duración de casi dos minutos en el que se ve al Leonardo AW139 realizando varios recorridos alrededor de la misma zona e incluso se evidencia que pasó por encima del icónico puente colgante.

Se espera que la seguridad en el partido del domingo en Santa Clara, en el que se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sea similar a la de anteriores Super Bowls.

Aunque las fuentes oficiales no se pronunciaron inmediatamente acerca del sobrevuelo del helicóptero en la región, su presencia puede estar relacionada con mecanismos de dicha seguridad que requiere el evento deportivo más importante de la National Football League (NFL).

El Levi's Stadium, cabe resaltar, tiene una capacidad máxima para albergar alrededor de 70.000 espectadores y se encuentra dentro del área metropolitana de San Francisco.

