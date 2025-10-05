NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

octubre 5, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
La administración Trump prepara un programa económico para menores migrantes no acompañados que decidan regresar voluntariamente a sus países, con el fin de reducir los costos de detención y deportación.

El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva estrategia migratoria que busca incentivar la salida voluntaria de menores migrantes no acompañados de Estados Unidos.

o

Según reveló CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informaron a varios proveedores legales sobre el lanzamiento de un plan que ofrece 2.500 dólares a cada menor extranjero que opte por regresar voluntariamente a su país de origen.

El documento oficial explica que el pago será un “estipendio único de apoyo para la reubicación” dirigido a migrantes de 14 años o más, siempre que su salida se produzca de forma voluntaria y cuente con la autorización de un juez de inmigración. El desembolso se realizará una vez el menor llegue a su país.

Aunque la administración Trump ya había ofrecido incentivos económicos en el pasado como bonos de 1.000 dólares para adultos indocumentados que aceptaran la deportación voluntaria, esta es la primera vez que un programa similar se aplica a menores de edad.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la medida busca ofrecer “una opción voluntaria, segura e informada” para que los menores regresen con sus familias.

Un portavoz del ICE aseguró que “este programa permite a los jóvenes tomar una decisión consciente sobre su futuro, brindándoles apoyo económico para comenzar de nuevo en su país”.

La iniciativa surge en medio del aumento de niños que cruzan solos la frontera sur de Estados Unidos. Solo hasta el 2 de octubre, el HHS reportó 2.100 menores bajo su custodia.

o

Sin embargo, la propuesta ha despertado críticas de abogados y defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten que el plan podría ser una forma de presión encubierta para reducir las cifras migratorias sin abordar las causas reales del desplazamiento infantil.

Algunos expertos consideran que esta política “corre el riesgo de causar más daño que beneficio”, especialmente en casos donde los menores podrían enfrentar riesgos de violencia o pobreza extrema al regresar a sus países de origen.

Temas relacionados:

Inmigrantes

Deportaciones

Latinoamérica

Migrantes

Niños

Dinero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Apagones Venezuela

Bajones eléctricos a la orden día día en Venezuela: Régimen atribuye el último evento a un "ataque"

Asamblea General de la ONU (EFE)
ONU

La Asamblea General de la ONU adopta declaración que apoya la creación de un Estado palestino sin Hamás: Israel votó en contra

Foto de militantes de Hamás (EFE)
Hamás

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fernando Batista - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Momento exacto en el que el 'Bocha' Batista abandonó la rueda de prensa postpartido sin atender las preguntas de los periodistas

Apagones Venezuela

Bajones eléctricos a la orden día día en Venezuela: Régimen atribuye el último evento a un "ataque"

Asamblea General de la ONU (EFE)
ONU

La Asamblea General de la ONU adopta declaración que apoya la creación de un Estado palestino sin Hamás: Israel votó en contra

Foto de militantes de Hamás (EFE)
Hamás

¿Se le puede creer a Hamás su presunta voluntad de avanzar en el plan de paz que propuso Trump?

Balneario de Monagas - Foto referencial
CICPC

Localizan el cuerpo de una joven trans en balneario de Monagas

Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

"No vamos a ver autocrítica”: analistas sobre primer informe de gobierno de la presidente de México

Estadio Monumental de Maturín - Foto EFE
La Vinotinto

Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda