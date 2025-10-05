Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva estrategia migratoria que busca incentivar la salida voluntaria de menores migrantes no acompañados de Estados Unidos.

Según reveló CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informaron a varios proveedores legales sobre el lanzamiento de un plan que ofrece 2.500 dólares a cada menor extranjero que opte por regresar voluntariamente a su país de origen.

El documento oficial explica que el pago será un “estipendio único de apoyo para la reubicación” dirigido a migrantes de 14 años o más, siempre que su salida se produzca de forma voluntaria y cuente con la autorización de un juez de inmigración. El desembolso se realizará una vez el menor llegue a su país.

Aunque la administración Trump ya había ofrecido incentivos económicos en el pasado como bonos de 1.000 dólares para adultos indocumentados que aceptaran la deportación voluntaria, esta es la primera vez que un programa similar se aplica a menores de edad.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la medida busca ofrecer “una opción voluntaria, segura e informada” para que los menores regresen con sus familias.

Un portavoz del ICE aseguró que “este programa permite a los jóvenes tomar una decisión consciente sobre su futuro, brindándoles apoyo económico para comenzar de nuevo en su país”.

La iniciativa surge en medio del aumento de niños que cruzan solos la frontera sur de Estados Unidos. Solo hasta el 2 de octubre, el HHS reportó 2.100 menores bajo su custodia.

Sin embargo, la propuesta ha despertado críticas de abogados y defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten que el plan podría ser una forma de presión encubierta para reducir las cifras migratorias sin abordar las causas reales del desplazamiento infantil.

Algunos expertos consideran que esta política “corre el riesgo de causar más daño que beneficio”, especialmente en casos donde los menores podrían enfrentar riesgos de violencia o pobreza extrema al regresar a sus países de origen.