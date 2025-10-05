NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

octubre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Esta estrategia de seguridad nacional ha resultado en la destrucción de cinco narcolanchas presuntamente provenientes de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que estudia una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe, luego de asegurar que Estados Unidos ya logró el control marítimo en la región luego de destruir una serie de narcolanchas provenientes, según él, de Venezuela.

Esta estrategia de seguridad nacional ha resultado en la destrucción de cinco narcolanchas presuntamente provenientes de Venezuela y la eliminación de más de 14 supuestos terroristas.

Trump afirmó haber logrado el "control marítimo total" sobre las rutas del narcotráfico supuestamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al denominado grupo terrorista Cartel de los Soles.

Esta declaración se da poco después de que el mandatario emitiera un memorando al Congreso, informando sobre un conflicto armado con los carteles de drogas.

o

"Vamos a parar el tráfico de drogas. Y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas", declaró Trump ante la prensa.

"Vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase dos de esto. Va a ser una gran diferencia", añadió.

El despliegue militar, que comenzó hace un mes con el ataque a la primera narcolancha, cuenta actualmente con ocho embarcaciones en la región del Caribe.

Entre estas se encuentran los destructores USS Iwo Jima, Lake Erie, Jason Dunham y Fort Lauderdale, así como el barco de inteligencia MV Ocean Trader, el USS Minneapolis St. Paul y el submarino Newport News.

Uno de los más recientes golpes se dio el pasado viernes cuando el gobierno de Trump anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe.

o

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, mencionó el secretario de guerra, Pete Hegseth.

 

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia hace importante anuncio sobre trámites de visas tras el cierre de gobierno por estancamiento presupuestario

Argentina ante Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Con Messi a la cabeza y mucha juventud: esta es la lista de convocados de Argentina para enfrentar a La Vinotinto en amistoso

Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Estamos peor que al inicio, porque ahora están desaparecidos, tememos por su vida”: Aurora Silva, esposa del preso político venezolano Freddy Superlano

Camisa con el escrito: 'TPS para venezolanos' - Foto de referencia: EFE
TPS

Crece la preocupación para venezolanos con TPS en Estados Unidos: denuncian arrestos injustificados a pese a la extensión del programa hasta 2026

Superluna de octubre | Foto Canva
Luna

Superluna de octubre: fecha, hora y cómo verla en su punto más brillante

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda