Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que estudia una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe, luego de asegurar que Estados Unidos ya logró el control marítimo en la región luego de destruir una serie de narcolanchas provenientes, según él, de Venezuela.

Esta estrategia de seguridad nacional ha resultado en la destrucción de cinco narcolanchas presuntamente provenientes de Venezuela y la eliminación de más de 14 supuestos terroristas.

Trump afirmó haber logrado el "control marítimo total" sobre las rutas del narcotráfico supuestamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al denominado grupo terrorista Cartel de los Soles.

Esta declaración se da poco después de que el mandatario emitiera un memorando al Congreso, informando sobre un conflicto armado con los carteles de drogas.

VEA TAMBIÉN “Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha o

"Vamos a parar el tráfico de drogas. Y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas", declaró Trump ante la prensa.

"Vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase dos de esto. Va a ser una gran diferencia", añadió.

El despliegue militar, que comenzó hace un mes con el ataque a la primera narcolancha, cuenta actualmente con ocho embarcaciones en la región del Caribe.

Entre estas se encuentran los destructores USS Iwo Jima, Lake Erie, Jason Dunham y Fort Lauderdale, así como el barco de inteligencia MV Ocean Trader, el USS Minneapolis St. Paul y el submarino Newport News.

Uno de los más recientes golpes se dio el pasado viernes cuando el gobierno de Trump anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos confirmó la destrucción de quinta lancha con drogas en el Caribe o