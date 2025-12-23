Gobierno de Trump triplica incentivo para que migrantes se autodeporten antes de fin de año: “Si no lo hacen, los encontraremos y los arrestaremos”

El Gobierno de Estados Unidos triplicó a 3.000 dólares su oferta a migrantes indocumentados que decidan “autodeportarse” antes del 31 de diciembre, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de su cuenta de X, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), compartió un video con inteligencia artificial en el que aparece Papá Noel disfrazado de agente ICE, deteniendo y deportando migrantes.

El clip promueve el uso de la aplicación CBP Home y ofrece un incentivo de 3.000 dólares a quienes decidan retornar a su país de origen.

Según ICE, de este modo, los participantes pueden "pasar la Navidad en casa con sus seres queridos".

“Evite el aire helado y la lista de los traviesos de santa. Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025”, indicaron.

Además del dinero, ICE regalará tiquetes de avión a todos aquellos que se presenten antes de fin de año.

“Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

“Esta Navidad, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente. Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, agregó.

Noem especificó que este aumento del “bono de salida” incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra.

“Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró.