NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Estados Unidos

Gobierno de Trump triplica incentivo para que migrantes se autodeporten antes de fin de año: “Si no lo hacen, los encontraremos y los arrestaremos”

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Dos aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados llegan a Guatemala - Foto de referencia de EFE
Dos aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados llegan a Guatemala - Foto de referencia de EFE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), compartió un video con inteligencia artificial en el que aparece Papá Noel disfrazado de agente ICE, deteniendo y deportando migrantes.

El Gobierno de Estados Unidos triplicó a 3.000 dólares su oferta a migrantes indocumentados que decidan “autodeportarse” antes del 31 de diciembre, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de su cuenta de X, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), compartió un video con inteligencia artificial en el que aparece Papá Noel disfrazado de agente ICE, deteniendo y deportando migrantes.

El clip promueve el uso de la aplicación CBP Home y ofrece un incentivo de 3.000 dólares a quienes decidan retornar a su país de origen.

Según ICE, de este modo, los participantes pueden "pasar la Navidad en casa con sus seres queridos".

“Evite el aire helado y la lista de los traviesos de santa. Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana $3,000 y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025”, indicaron.

Además del dinero, ICE regalará tiquetes de avión a todos aquellos que se presenten antes de fin de año.

o

“Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem.

“Esta Navidad, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente. Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y no regresarán”, agregó.

Noem especificó que este aumento del “bono de salida” incluye a “personas que no han sido detenidas” por agentes migratorios y aquellos “que están detenidos y no tienen cargos penales” en su contra.

“Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa”, aseguró.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Migrantes

Donald Trump

Deportaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Frederico Nantes durante sorteo de la FIFA - Foto de referencia EFE
Copa Mundial del Fútbol

Solo una selección sudamericana está en lista que reúne a las peores selecciones de cada Mundial de fútbol desde 1930

Cristiano Ronaldo/ James Rodríguez - Foto AFP
Mundial 2026

Así quedaron definidos los grupos para el Mundial 2026 en el que Colombia se medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo por primera vez en la historia

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

El atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé. (AFP)
Dembelé

El francés Dembélé ganó el premio The Best de la FIFA y en el equipo ideal del año solo fue incluido un sudamericano que no es argentino ni brasileño

Exvicepresidente Salvador Nasralla, la ministra de Defensa Rixi Moncada y el exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura - Foto EFE
Honduras

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre