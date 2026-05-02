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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Gobernador Rubén Rocha Moya acusado de vínculos con el Cartel de Sinaloa por los Estados Unidos deja su cargo de manera temporal

mayo 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rubén Rocha Moya - Foto: AFP
Rubén Rocha Moya - Foto: AFP
La solicitud fue aprobada durante este domingo 2 de mayo en una sesión extraordinaria; fue aprobada por el legislativo de este estado mexicano.

El gobernador del estado de Sinaloa, México, Rubén Rocha Moya, del partido Morena, acusado, por los Estados Unidos de tener alianzas con el Cartel de Sinaloa, anunció que deja su cargo de manera temporal para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana.

"Informe al pueblo de Sinaloa que hoy presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador", dijo Rocha Moya el pasado viernes.

La solicitud fue aprobada durante este sábado 2 de mayo en una sesión extraordinaria; fue aprobado por el legislativo de este estado mexicano.

“En Sesión Extraordinaria, este sábado el Congreso del Estado de Sinaloa autorizó por mayoría licencia al gobernador Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente de su cargo” , expresó el Congreso de Sinaloa por medio de su portal web.

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Al igual que Rubén, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también anunció que dejaba su cargo. En ese sentido al separarse de sus cargos y sin el fuero político se abre el camino para que sean investigados, por las autoridades sin necesidad de un procedimiento legislativo.

El pasado 29 de abril, la fiscalía federal de Nueva York , por vínculos con el narcotráfico, inculpó a Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios políticos pertenecientes al partido de gobierno Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tanto el gobernador del Estado de Sinaloa como el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega, son acusados ​​de estar “alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, 'El Chapo', el famoso exlíder del cártel, que son conocidos colectivamente como los 'Chapitos'”.

¿Quién reemplazará a Rocha Moya en la gobernatura?

De acuerdo con la información compartida por el Congreso del Estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde. quien venía desempeñándose como secretaria general de Gobierno asumirá como gobernadora interina.

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