Gobierno Trump reducirá la ayuda alimentaria para millones de personas debido a la parálisis presupuestal

Este lunes, el gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad este mes por la parálisis presupuestaria que aún no tiene fecha de solución.

En medio de la crisis, el gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa Snap, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos.

Pese a la cuantiosa cifra, solo se cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", según un funcionario del Ministerio de Agricultura.

La administración Trump, por su parte, afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de "cierre del gobierno" y responsabiliza a los demócratas por no llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo presupuesto.

Desde el otro bando, apuntan contra los republicanos por la crisis.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, acusó el domingo a Trump y a su Partido Republicano de "instrumentalizar el hambre".

El presidente Trump aseguró el viernes que estaba dispuesto a desbloquear los fondos necesarios si la justicia así lo decidía, y señaló que no quiere "que los estadounidenses pasen hambre".