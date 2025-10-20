NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Rodrigo Paz

"Gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel": el emotivo diálogo entre María Corina Machado y el presidente electo de Bolivia

octubre 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia converso con María Corina Machado - Fotos: AFP
Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia converso con María Corina Machado - Fotos: AFP
El elegido como nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dialogó con la líder opositora y premio Nobel de Paz María Corina Machado, a quien exaltó su lucha por la democracia y de paso la invitó a su posesión el próximo 8 de noviembre.

Tras ser elegido como nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz se contactó con la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz, para felicitarla por este logro y por su arduo trabajo en busca de la libertad de Venezuela, nación que considera como su “hogar”.

“Primero, gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel, porque has honrado a todos los bolivianos, a todos los latinoamericanos y a la democracia mundial. Así que gracias, porque fortalece en todos nosotros el espíritu de lucha, especialmente el de un pueblo que amo como mío desde que viví exiliado en Venezuela casi un año o año y medio; entre los diferentes lugares de exilio, Venezuela fue mi hogar”, dijo Paz a Machado en medio de su conversación vía telefónica.

Ante estas palabras, la líder opositora venezolana le manifestó al mandatario electo de Bolivia: “Este premio es también suyo y de todos los bolivianos, de verdad. Estamos emocionados porque ha causado euforia en toda la región, ya que, al fin y al cabo, se trata de la misma causa”.

De igual manera, María Corina aprovechó la ocasión para expresarle sus felicitaciones a Rodrigo Paz, tras alcanzar la presidencia de Bolivia, país que gobernará por los próximos cinco años. “Gracias en nombre de todos los venezolanos y felicitaciones”.

o

En medio del diálogo, Paz le expresó su apoyo a la líder venezolana para alcanzar “la democracia de Venezuela”, la cual considera que no está lejos y que un claro ejemplo de ello es lo que se vivió en territorio boliviano, donde después de 20 años con el retorno de un gobierno de derecha buscan el “honor” de una patria.

“Son tiempos difíciles; aquí hemos dado un gran paso (…) la señal fue un cambio hacia una nueva era en Bolivia. Los bolivianos me dieron el honor y estamos aquí para sumarnos a la lucha por Venezuela y las democracias latinoamericanas”, manifestó el sucesor de Luis Arce.

Frente a esto, María Corina Machado le indicó que “Venezuela” está pronto a vivir “la transición democrática”, la cual permitirá que su país sea uno de los principales “aliados” de Bolivia en medio de la restauración política y de libertad que buscan ambas naciones.

“Cualquier cosa que quieras sugerirnos y a la que yo pueda contribuir, sabes que es la misma causa, Rodrigo, desde el principio”, añadió la Premio Nobel de Paz.

Para finalizar, Rodrigo Paz le extendió la invitación a la líder opositora venezolana a Bolivia, el próximo 8 de noviembre, día en que se posicionara como nuevo presidente de su país: “Me encantaría verte aquí y ver cómo podemos coordinar tu presencia y fortalecer los lazos".

Ante esto, María Corina Machado dejó claro que es una situación compleja teniendo en cuenta el exilio al que se ha visto sometida desde hace 11 años en Venezuela, pero dejó claro que, en dado caso de que llegara a suceder algo extraordinario y ella lograra salir de su país, el viaje que haría sería a Bolivia.

Temas relacionados:

Rodrigo Paz

María Corina Machado

Oposicion venezolana

Premio Nobel de la Paz

Presidente de Bolivia

Bolivia

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Alimentos - Foto de EFE
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Danny Ocean
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alimentos - Foto de EFE
Venezuela

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

Danny Ocean
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

Foto de referencia (Canva)
Dinamarca

Dinamarca denuncia el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" tras cierre de aeropuerto por aparición de drones; primera ministra apuntó contra Rusia

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Sismo en Chile (Canva)
Sismo en Venezuela

Vuelve a temblar en Venezuela, reportan que se sintió en Caracas y otras partes del país

Papa y Monseñor Biord
José Gregorio Hernández

Monseñor Biord regaló estatuas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles al papa León XIV

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda