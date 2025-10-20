"Gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel": el emotivo diálogo entre María Corina Machado y el presidente electo de Bolivia

Tras ser elegido como nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz se contactó con la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de Paz, para felicitarla por este logro y por su arduo trabajo en busca de la libertad de Venezuela, nación que considera como su “hogar”.

“Primero, gracias por este gol desde el centro del campo con el Premio Nobel, porque has honrado a todos los bolivianos, a todos los latinoamericanos y a la democracia mundial. Así que gracias, porque fortalece en todos nosotros el espíritu de lucha, especialmente el de un pueblo que amo como mío desde que viví exiliado en Venezuela casi un año o año y medio; entre los diferentes lugares de exilio, Venezuela fue mi hogar”, dijo Paz a Machado en medio de su conversación vía telefónica.

Ante estas palabras, la líder opositora venezolana le manifestó al mandatario electo de Bolivia: “Este premio es también suyo y de todos los bolivianos, de verdad. Estamos emocionados porque ha causado euforia en toda la región, ya que, al fin y al cabo, se trata de la misma causa”.

De igual manera, María Corina aprovechó la ocasión para expresarle sus felicitaciones a Rodrigo Paz, tras alcanzar la presidencia de Bolivia, país que gobernará por los próximos cinco años. “Gracias en nombre de todos los venezolanos y felicitaciones”.

En medio del diálogo, Paz le expresó su apoyo a la líder venezolana para alcanzar “la democracia de Venezuela”, la cual considera que no está lejos y que un claro ejemplo de ello es lo que se vivió en territorio boliviano, donde después de 20 años con el retorno de un gobierno de derecha buscan el “honor” de una patria.

“Son tiempos difíciles; aquí hemos dado un gran paso (…) la señal fue un cambio hacia una nueva era en Bolivia. Los bolivianos me dieron el honor y estamos aquí para sumarnos a la lucha por Venezuela y las democracias latinoamericanas”, manifestó el sucesor de Luis Arce.

Frente a esto, María Corina Machado le indicó que “Venezuela” está pronto a vivir “la transición democrática”, la cual permitirá que su país sea uno de los principales “aliados” de Bolivia en medio de la restauración política y de libertad que buscan ambas naciones.

“Cualquier cosa que quieras sugerirnos y a la que yo pueda contribuir, sabes que es la misma causa, Rodrigo, desde el principio”, añadió la Premio Nobel de Paz.

Para finalizar, Rodrigo Paz le extendió la invitación a la líder opositora venezolana a Bolivia, el próximo 8 de noviembre, día en que se posicionara como nuevo presidente de su país: “Me encantaría verte aquí y ver cómo podemos coordinar tu presencia y fortalecer los lazos".

Ante esto, María Corina Machado dejó claro que es una situación compleja teniendo en cuenta el exilio al que se ha visto sometida desde hace 11 años en Venezuela, pero dejó claro que, en dado caso de que llegara a suceder algo extraordinario y ella lograra salir de su país, el viaje que haría sería a Bolivia.