Martes, 16 de septiembre de 2025
Colombia

Gustavo Petro confirmó que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo la ciudadanía colombiana

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador (AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció al gobierno de Ecuador por este "paso para la paz de las naciones".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo la nacionalidad colombiana.

“El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones. Latinoamericanas”, dijo a través de X.

El juramento emitido por el cónsul general de Colombia en Quito indica que el gobierno de Colombia le autorizó la naturalización como colombiano a Jorge David Glas.

“El señor Jorge David Glas Espinel de nacionalidad ecuatoriana, a quien mediante Decreto de Exoneración No. 0927 del 21 de agosto de 2025 y Carta de Naturaleza No. 134 del 28 de agosto de 2025, el Gobierno de Colombia autorizó su naturalización como colombiano, identificándose en debida forma con el objeto de prestar el juramento con la salvedad de que no renuncia a su nacionalidad de origen, según lo dispuesto en el inciso segundo del literal c) del numeral 2o. del artículo 96 de la Constitución Política”, indica.

El pasado lunes 1 de julio, la justicia de Ecuador dictó una nueva condena por corrupción contra el exvicepresidente Glas.

"Se impone la pena máxima", dijo la magistrada Mercedes Caicedo al leer la sentencia en una sala penal de la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano judicial del país.

Glas fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Glas, cuyo arresto en una incursión policial el año pasado en la embajada de México provocó la ruptura de relaciones entre ambos países, fue vicepresidente durante el segundo mandato del socialista Rafael Correa (2013-2017).

El exfuncionario, de 55 años, ya pasó varios años en prisión y todavía no ha cumplido la pena acumulada de ocho años por otros dos casos de corrupción, uno de ellos por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht que salpicó a varias naciones latinoamericanas.

En este último caso fue juzgado por peculado cuando lideró un comité para realizar obras de reconstrucción tras un devastador terremoto que en 2016 afectó a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas y dejó casi 700 muertos.

La juez señaló que el exvicepresidente destinó el dinero público a "construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias (...) bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto".

Por su parte, la defensa del exvicepresidente Glas anunció que impugnará el fallo.

"Esta es la primera instancia. Tenemos todavía una segunda instancia, que es la apelación", además de dos recursos extraordinarios adicionales para "revisar la sentencia", declaró a periodistas Andrés Villegas, uno de sus abogados.

