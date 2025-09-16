"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó de asesinato el ataque de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente cargada con droga en aguas internacionales.

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. El Gobierno de Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial”, dijo.

De acuerdo con el mandatario colombiano, el ataque contra la embarcación ocurrió en el “mar territorial” de Venezuela, donde Estados Unidos “no tiene el derecho” de atacar.

“No tiene el derecho. Si aquí hay latinoamericanos que le conceden a Estados Unidos el derecho de matar latinoamericanos, no son más que cipayos", puntualizó.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron una segunda embarcación presuntamente cargada con droga, según informó Donald Trump.

El mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)".

Y agregó que "el ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales".

A lo que denominó como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses".

Según Trump, la presunta droga que iba alojada en la embarcación tenía "destino a los Estados Unidos":

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos SUPONEN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos".

Asimismo, confirmó que tres personas murieron en el ataque de las Fuerzas Armadas: "El ataque se saldó con la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque".

Finalmente, lanzó una advertencia: "si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡Te estamos buscando! las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más".