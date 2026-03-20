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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Cae Maduro en Venezuela

"Ha manifestado que carece de recursos propios": abogado explica detalles de caso de Maduro en EEUU

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El abogado explicó que "no es un derecho de Nicolás Maduro y Cilia Flores” que el Estado venezolano les pague su defensa en Estados Unidos.

Nizar El Fakih, abogado venezolano experto en derecho internacional, explicó detalles vinculados al caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.

“Cuando los abogados defensores alegan que existe una obligación del Estado venezolano de sufragar esos gastos, confunden la legislación venezolana que en todo caso no es la que aplica en el Distrito Sur de Nueva York”, afirmó.

Mencionó que “en ningún caso establece la legislación venezolana una obligación para sufragar los gastos de la defensa privada de una persona acusada penalmente en el extranjero”.

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“No es una obligación del estado venezolano ni un derecho de Nicolás Maduro y Cilia Flores”, afirmó tras precisar que ambos “han manifestado que carecen de recursos propios”.

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