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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Venezuela

Rick Scott afirma que solución para Venezuela pasa por "elecciones nuevas" que dependan "de la gente" y "no de una amiga de Maduro"

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El senador exigió la liberación de 515 presos políticos en Venezuela tras reunirse con María Corina Machado

El senador republicano Rick Scott reiteró su compromiso de no detenerse hasta lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, tras sostener un encuentro con la líder opositora María Corina Machado en el Capitolio de Estados Unidos.

Durante una entrevista en el programa Club de Prensa de NTN24, Scott expresó su preocupación por los 515 venezolanos que, según el Foro Penal, permanecen ilegalmente encarcelados.

"Yo hablé con Marco Rubio y el presidente Trump de la importancia de los presos políticos. Es importante para la transición democrática en Venezuela. Es importante que todos los presos políticos sean libres", afirmó el legislador.

El senador fue categórico al referirse a Delcy Rodríguez, a quien calificó como "un líder de cárteles, no es la presidente de Venezuela".

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Scott insistió en que la solución para el país sudamericano pasa por "elecciones nuevas" que dependan "de la gente de Venezuela, no de una amiga de Maduro".

Respecto al nombramiento de Gustavo González como ministro de Defensa, quien figura en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2015 por violaciones a los derechos humanos, Scott lo describió como "una persona muy mala".

"No es más diferente de Federico López. Necesita tiempo para la transición de la democracia" y que esta no llegará "antes de la elección libre y justa", dijo.

El senador también cuestionó la visita de una delegación estadounidense a la Asamblea venezolana presidida por Jorge Rodríguez, al considerar que podría legitimar al régimen.

"Es una idea muy terrible. Cooperación contra los senadores de los Estados Unidos con Delfi Rodríguez", manifestó.

En relación con las investigaciones del Departamento de Justicia contra el presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes, Scott declaró: "Gustavo Petro es un socialista, extremista, izquierda. Es un miembro de cárteles, de drogas. Es un amigo de Maduro y otras personas muy malas, dictadoras".

Sin embargo, aclaró que desconoce si la información es correcta y que cualquier acusación formal "depende del Departamento de Justicia en los Estados Unidos".

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