“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Desde hace un año los allegados del gendarme argentino Nahuel Gallo viven en medio de una incertidumbre, luego de que este fuera retenido de manera arbitraria por parte de la dictadura de Maduro cuando ingresaba a territorio venezolano.

El nacido en Argentina es acusado por parte del régimen chavista de “espionaje” sin prueba alguna.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN 24 habló con María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

“Ha sido un año donde hemos estado atravesando una prueba durísima, ha sido un calvario, porque nos estamos enfrentando a un crimen de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada”, expresó Gómez, respecto a la incertidumbre en la que viven desde hace un año como familia, pues durante todo este tiempo no han podido tener contacto alguno con él.

Para la pareja del gendarme argentino, lo más difícil ha sido ver cómo su pequeño hijo crece con “la ausencia de su padre”.

María Alexandra Gómez dejó claro que desde hace un año no ha tenido contacto alguno con Nahuel, y que, hasta la fecha, desde el régimen, tampoco se han contactado con ellos para entregarle detalles de la detención del policía argentino.

“A Nahuel solamente lo condenaron por cadenas de televisión; lo que ellos hicieron (régimen) fue un comunicado diciendo que a Nahuel se le había imputado respetando los lapsos procesales”, indicó.

Gómez, quien tras conocer este comunicado por medio de redes sociales tomó acciones legales, acudió a la fiscalía, tribunales e incluso el Palacio de Justicia, espacios en los que incluso habló con el fiscal William Saab, quien le señaló que “esto había sido un error”, que el gendarme iba a “salir en libertad”, que era un tema de “paciencia”, pero hasta la fecha este funcionario no se ha contactado con ella.

María aseguró que “no hay ninguna presentación en ningún tribunal ni contra terrorismo” en Venezuela en contra de Nahuel Agustín Gallo.

En medio de este proceso destacó el apoyo que han tenido por parte del gobierno de Argentina, el cual ha denunciado ante el mundo esta situación que ha catalogado como una “violación del derecho internacional”.