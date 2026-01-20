Revelan los planes para reconstruir el búnker ultrasecreto bajo la Casa Blanca

En el año 1941, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, tuvo la iniciativa de construir un refugio antiaéreo en la Casa Blanca, después del ataque a Pearl Harbor.

Sin embargo, en aquella época no se hizo “ningún reconocimiento público de que se estuviera construyendo un refugio antiaéreo, solo el ala este”, de acuerdo con Bill Seale, historiador de la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Ahora, detrás de la historia de esa estructura, según CNN, existen muchos secretismos “en torno a los planes para reconstruir el bunker”.

Hasta ahora, se estima que el antiguó lugar incluía el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, con una estructura subterránea que lo rodeaba. Anteriormente en este espacio se planificó el viaje secreto del expresidente Joe Biden a Ucrania.

Actualizaciones y remodelaciones

En la actualidad, aquel ala este, está de nuevo en construcción, preparado para el nuevo y extenso salón de baile del presidente Donald Trump, el cual tiene acceso desde dos ascensores ubicados en el bunker.

Durante la reunión de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, se mantuvieron conversaciones sobre el salón de baile, donde el director de gestión y la administración de la Casa Blanca, Joshua Fisher ofreció detalles de esta nueva restructuración.

El proyecto general del salón de baile “mejorará la funcionalidad crítica e implementará las mejoras de seguridad necesarias”, ofreciendo “una infraestructura resiliente y adaptable, alineada con las necesidades futuras de la misión”, explicó, además señaló que fue un trabajo de “alto secreto” que se llevaba bajo tierra.

“Hay algunos aspectos de este proyecto que francamente son de alto secreto y en los que estamos trabajando actualmente”, concluyó Fisher.

Por otra parte, la Casa Blanca defiende el proyecto, ante el caso judicial que busca detener la construcción del ala este, argumentaron que detener dicha construcción “pondría en peligro la seguridad nacional y por lo tanto, perjudicaría el interés público”.

De igual manera, Trump ha sugerido en diferentes ocasiones que el ejército de Estados Unidos está involucrado en la construcción del salón de baile, asimismo, diferentes figuras y áreas están participando en su desarrollo, una de las principales es la contratista Clarck Construction, especializados en construcciones de alta seguridad.

Finalmente, el presupuesto de este proyecto inicialmente fue de 200 millones de dólares, sin embargo, Trump ha ido ascendiendo esa cifra a 400 millones de dólares, asimismo, será financiado por donantes privados.