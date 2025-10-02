“Ha tenido problemas de dolor y algunos clubes lo han obligado a jugar así”: las duras revelaciones que dio el entrenador del Fenerbahce sobre el estado de salud de Jhon Durán

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán ha estado ausente en los partidos con el Fenerbahce debido a una lesión de estrés que sufrió tras volver a los entrenamientos con el club turco.

El artillero lleva más de un mes fuera del campo de juega tras la lesión que sufrió durante el partido que sufrió en la derrota del equipo turco frente al Benfica en los playoffs de la Champions League.

Sin embargo, frente a la incertidumbre sobre cuándo va a ser el momento en el que el jugador vuelva al campo fue entrenador el encargado de resolver esta incógnita al hablar del estado de salud del colombiano.

El técnico Domenico Tedesco comentó durante la rueda de prensa previa al partido que enfrentó el Fenerbahce este jueves ante el Niza que las lesiones tan seguidas se han dado porque algunos clubes “lo han obligado a jugar así”.

Tedesco explicó que: “Jhon Durán tiene una motivación muy alta por jugar, pero lo que ha vivido no es un problema como este; con algunas lesiones dices 'esta lesión va a durar seis semanas, en seis semanas va a volver' y así es”.

El entrenador, con tono contundente, sentenció que: “Jhon ha tenido problemas de dolor en sus clubes anteriores y algunos clubes lo han obligado a jugar así”.

“¿Por qué? Porque quiere jugar y porque tiene partidos importantes por delante, pero a veces los jugadores pueden jugar con dolor en estas situaciones”, añadió.

Además, señaló que cuando eso pasa, el jugador llega a un punto en el que no soporta el dolor y no puede realizar “lo que quiere en el campo porque ya no puede correr, y cuando llega a ese punto hay que controlarlo”.

Y que, en ocasiones, los síntomas que puede experimentar no son “la raíz del problema”, porque el origen del problema “puede ser diferente”.

“Por ejemplo, el dolor en la pierna puede originarse en la espalda. En ese caso, necesita abordar el tratamiento para la espalda”, puntualizó.

Tedesco concluyó diciendo que: “Por supuesto, en estos casos se necesita tiempo. Nosotros, muchos expertos, nos reunimos, analizamos y encontramos la raíz del problema”.

Sus palabras no solo aclaran el estado actual del colombiano, sino que acaban los rumores de un comportamiento de indisciplina por parte del jugador que lo han llevado a no estar con el plantel.

El colombiano llegó al conjunto turco el pasado mes de agosto procedente del Al Nassr, en donde jugó junto a Cristiano Ronaldo.

Con el Fenerbahce solamente ha podido disputar 6 partidos, todos bajo el mando del portugués José Mourinho, quien fue despedido tras la derrota ante el Benfica en los playoffs de la Champions League.