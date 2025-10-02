Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Una selección que está cerca de clasificarse para el próximo Mundial de la FIFA convocó al hijo del astro francés Zinedine Zidane, que no juega de centrocampista y no hará parte de Francia, equipo con el que el 'Zizou' logró levantar la Copa del Mundo en 1988.

Con algunos cupos ya definidos para la máxima cita, son varios los combinados que, en sus respectivas eliminatorias, están en la carrera por llegar a Estado Unidos, México y Canadá, en el torneo más importante del fútbol que se desarrollará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

VEA TAMBIÉN ¿Dirigirá a otro colombiano? Este es el club al que el francés Zinedine Zidane podría llegar o

Tras haber jugado en el Real Madrid hasta 2020, cuando su padre dirigía el que es considerado el 'Rey de Europa', Luca Zidane —nombre del hijo del referente del deporte global— fue cedido a Racing de Santander, de la segunda categoría de España y posteriormente fichó por el Rayo Vallecano, luego por el S. D. Eibar y finalmente por el Granada, donde se encuentra actualmente.

Ahora, a sus 27 años y con una hoja de vida significativa, Luca Zidane, que no es centrocampista como su padre, sino portero, fue llamado por primera vez a la selección de Argelia, que tiene altas posibilidades de participar en la máxima cita.

El llamado se dio este jueves para los dos últimos partidos de clasificación al esperado certamen en los que los argelinos se medirán por las Eliminatorias de África contra Somalia y Uganda.

VEA TAMBIÉN ¿Vuelve del retiro? Zidane reveló cuál selección campeona del mundo sería su sueño dirigir o

Luca Zidane, cuyo actual equipo está en este momento en la segunda división de España, cambió de nacionalidad deportiva a mediados de septiembre y ahora vestirá los colores de 'los Zorros del desierto' —apodo de la selección de fútbol de Argelia—, después de haber llegado a representar a la selección de Francia en las categorías juveniles.

Dado que nunca había llegado a formar parte de la selección francesa absoluta y de acuerdo con el reglamento de la FIFA, Zidane 'Jr.' seguía siendo elegible para jugar con la máxima categoría de Argelia, el país de sus abuelos paternos.

A la cabeza del grupo G (zona África) con 19 puntos, el seleccionado argelino se encuentra en una posición muy favorable para clasificarse para el Mundial, antes de enfrentarse a Somalia el 9 de octubre y a Uganda cinco días después.

Argelia también se clasificó para la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, que comenzará el 21 de diciembre en Marruecos. En ese campeonato jugarán en el grupo E con Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán.

Internacional francés hasta la categoría Sub-20, Luca Zidane, segundo hijo del ícono francés, debutó en el primer equipo de 'Los Merengues' en 2018. Es recordado, entretanto, por haber contribuido en el equipo que logró el ascenso del Rayo Vallecano a La Liga en 2021.

La familia Zidane, cabe precisar, es originaria de un pueblo de la región de Bejaía, a más de 250 kilómetros al este de Argel, capital de Argelia.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez no se guardó nada y se puso por encima de varios ídolos del Real Madrid, incluido Zidane, en reto de comparaciones o

Zinédine Zidane ha visitado Argelia al menos dos veces desde que se retiró luego de su recordada participación en el Mundial de 2006 en Alemania, particularmente en diciembre de ese año por invitación del difunto presidente Abdelaziz Bouteflika, cuando fue recibido como un héroe.