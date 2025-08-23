Habló el hombre que arrancó la valla de recompensa por Maduro y Cabello: es el encargado de estos espacios publicitarios y dijo que no tuvo nada que ver con su instalación

Durante este sábado, fue retirada una valla publicitaria en la autopista internacional de Villa del Rosario, Norte de Santander, la cual contaba con anuncios de recompensa por la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo.

El anuncio que se encontraba en esta vía que comunica a Colombia con Venezuela detallaba el valor que Estados Unidos ofrece a quien dé información por estos sujetos, mensaje internacional que unos días fue emitido por parte del gobierno de Donald Trump, el cual también en la última semana desplegó buques en el mar del Caribe con la finalidad de hacer frente al “Cartel de los Soles”, mismo del que señalan como líder a Maduro.

La valla fue retirada en la mañana de este sábado por parte de José Alexander Sierra, administrador del espacio publicitario, quien señaló en las últimas horas que ha sido víctima de amenazas de muerte.

Este aviso, que fue puesto sin conocimiento de Sierra, ha provocado amenazas en su contra. “Esta situación, que se presentó esta mañana en una de las vallas que yo administro, me está afectando directamente a mí y a mi familia, para la cual yo no di autorización ni permiso para la instalación”, dijo.

De manera contundente, José Alexander señaló que no tiene conocimiento de quién instaló la pieza publicitaria y él simplemente acudió al lugar a retirarla tras ser notificado por parte de las autoridades: “Al ser el administrador de la valla, la alcaldía me llama y ahí mismo me dirigí a retirarla”.

Ante las repetidas llamadas y mensajes de amenaza, Sierra acudió ante las autoridades pertinentes, donde interpuso una denuncia con la finalidad de contar con el acompañamiento y salvaguardar su integridad y la de su familia.

Asimismo, fue enfático en señalar que “teme por su vida” y que en ningún momento fue contactado para el alquiler de esa valla, la cual fue invadida sin su conocimiento.

Por su parte, desde el régimen surgieron voces que señalan que el autor intelectual de la publicación de esta pieza publicitaria es el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

“Seguramente Uribe pagó, el narco-Uribe, pagó para que la colocaran, colocando allí precio por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, expresó Freddy Bernal, gobernador de Táchira y aliado del régimen maderista.