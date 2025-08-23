NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Sábado, 23 de agosto de 2025
Recompensa por Maduro

Habló el hombre que arrancó la valla de recompensa por Maduro y Cabello: es el encargado de estos espacios publicitarios y dijo que no tuvo nada que ver con su instalación

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Valla publicitaria en contra del régimen - Foto: redes sociales
Valla publicitaria en contra del régimen - Foto: redes sociales
La valla con anuncios que ofrecía recompensa por la captura del líder del régimen venezolano, ubicada en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, desató polémica y amenazas.

Durante este sábado, fue retirada una valla publicitaria en la autopista internacional de Villa del Rosario, Norte de Santander, la cual contaba con anuncios de recompensa por la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo.

El anuncio que se encontraba en esta vía que comunica a Colombia con Venezuela detallaba el valor que Estados Unidos ofrece a quien dé información por estos sujetos, mensaje internacional que unos días fue emitido por parte del gobierno de Donald Trump, el cual también en la última semana desplegó buques en el mar del Caribe con la finalidad de hacer frente al “Cartel de los Soles”, mismo del que señalan como líder a Maduro.

La valla fue retirada en la mañana de este sábado por parte de José Alexander Sierra, administrador del espacio publicitario, quien señaló en las últimas horas que ha sido víctima de amenazas de muerte.

Este aviso, que fue puesto sin conocimiento de Sierra, ha provocado amenazas en su contra. “Esta situación, que se presentó esta mañana en una de las vallas que yo administro, me está afectando directamente a mí y a mi familia, para la cual yo no di autorización ni permiso para la instalación”, dijo.

De manera contundente, José Alexander señaló que no tiene conocimiento de quién instaló la pieza publicitaria y él simplemente acudió al lugar a retirarla tras ser notificado por parte de las autoridades: “Al ser el administrador de la valla, la alcaldía me llama y ahí mismo me dirigí a retirarla”.

Ante las repetidas llamadas y mensajes de amenaza, Sierra acudió ante las autoridades pertinentes, donde interpuso una denuncia con la finalidad de contar con el acompañamiento y salvaguardar su integridad y la de su familia.

o

Asimismo, fue enfático en señalar que “teme por su vida” y que en ningún momento fue contactado para el alquiler de esa valla, la cual fue invadida sin su conocimiento.

Por su parte, desde el régimen surgieron voces que señalan que el autor intelectual de la publicación de esta pieza publicitaria es el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
“Seguramente Uribe pagó, el narco-Uribe, pagó para que la colocaran, colocando allí precio por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, expresó Freddy Bernal, gobernador de Táchira y aliado del régimen maderista.

Temas relacionados:

Recompensa por Maduro

Norte de Santander

Publicidad

Régimen

Amenazas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Más de Actualidad

Ver más
USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"Es la primera vez en mucho tiempo que EE. UU. reúne instrumentos militares de poder para dirigirse a organizaciones criminales en América Latina": Brian Fonseca

Paso del huracán Erin en Santo Domingo (República Dominicana) - Foto: EFE
Huracán Erin

Avión vuela hacia el ojo del huracán Erin y toma estas descomunales imágenes del fenómeno meteorológico que tiene en alerta al Caribe

Forenses del CICPC levantaron el cuerpo
Feminicidio

Era de Caracas la joven que hallaron muerta entre manglares de Boca de Uchire, Anzoátegui

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

Bienvenida en el Inter de Miami - Foto de EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Inter de Miami

Compañero sudamericano de Messi no se ha unido al Inter de Miami por motivo relacionado con la visa estadounidense

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, tras la final de la Copa América - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Las emotivas palabras de Daniela Montoya, referente de la Selección Colombia, tras la final de la Copa América

Álvaro Uribe | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Reacciones políticas a la orden del Tribunal de Bogotá de expedir boleta de libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Elon Musk/ Starship/ Agencia Espacial Italiana (ASI)/ Marte - Fotos EFE
Elon Musk

Elon Musk avanza en la carrera por el planeta rojo: el acuerdo que SpaceX logró con la Agencia Espacial Italiana para llevar experimentos a Marte

Hernán Torres cerca de vivir su segundo ciclo con los Embajadores - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Viejo conocido del FPC tendría todo listo para vivir su segundo ciclo con Millonarios; sería anunciado pronto para la dirección técnica del equipo capitalino

Iván Duque y Álvaro Uribe - EFE
Condena

"Quienes creen que esto es una victoria, se van a equivocar": expresidente Iván Duque sobre fallo contra Álvaro Uribe Vélez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano