Hombre desciende de un vehículo y arranca la valla con anuncios de recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la vía Colombia - Venezuela

Este sábado, una enorme valla con anuncios de recompensa por la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello, fue vista en la autopista que comunica a Colombia con Venezuela.

La valla fue levantada en la Autopista Internacional a la altura de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

En ella se veía el aviso de recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro y 25 millones de dólares por Cabello que emitió el Gobierno de Estados Unidos semanas atrás.

La recompensa pasó de ser de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares, convirtiéndose en el ofrecimiento de dinero más alto de las autoridades estadounidenses por un criminal internacional.

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el cartel de los Soles como terroristas globales especialmente designados”, indicaron las autoridades estadounidenses al hacer el anuncio de la recompensa.

En redes sociales se difundió un video en el que se ve a un hombre no identificado descender de un vehículo para luego acercarse a la valla y arrancarla de su base rápidamente.

Posteriormente, el hombre enrolla el papel y, ante la mirada de varias personas, lo arroja el suelo y se dirige nuevamente al vehículo caminando.

Esto ocurre, además, en medio de la tensión entre el régimen y el Gobierno estadounidense, que desplegó una importante flota naval en el sur del mar Caribe, en el límite del mar venezolano.

Estados Unidos lanzó un operativo en contra del narcotráfico y las redes criminales del continente, entre ellas, el Cartel de los Soles, del cuál señala que Maduro es su jefe.

Pese a esto, el régimen ha asegurado que no tiene relación con el narcotráfico. Durante su programa Con el Mazo Dando, el ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello ironizó con el aumento de la recompensa para quien ayude a capturar a Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, mientras que el precio por él se mantuvo igual.

Con su característico sarcasmo, Cabello leyó supuestas cartas de "patriotas cooperantes" que le comentaron sobre el monto y la vinculación de esta decisión con la opositora María Corina Machado.

También se burló de los supuestos bienes incautados por el Tesoro de Estados Unidos, tanto a él como a Maduro, valorados en 700 millones de dólares.