Lunes, 02 de marzo de 2026
La Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol anuncia ambicioso proyecto junto a AFA en La Carlota: "Transformará el futuro de nuestras selecciones"

marzo 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Se trata de una nueva sede deportiva que albergará a las selecciones de diferentes categorías con el auspicio de Conmebol y la FIFA.

La selección venezolana quiere seguir creciendo de acá al futuro con el objetivo claro de llegar al primer Mundial de su historia tras el fracaso en las últimas Eliminatorias en las que La Vinotinto no pudo ni siquiera alcanzar el repechaje.

El fracaso, que derivó en la salida del entrenador argentino FernandoBocha’ Batista, se tradujo en un cambio de timón con el exjugador Oswaldo Vizcarrondo como nuevo director técnico.

Además, en las últimas horas la Federación Venezolana de Fútbol anunció un ambicioso proyecto junto a la Asociación del Fútbol Argentina en La Carlota, Caracas.

Se trata de una nueva sede deportiva que albergará a las selecciones de diferentes categorías con el auspicio de Conmebol y la FIFA.

Infraestructura con visión global. Sesión de trabajo entre FVF y AFA para optimizar el diseño y funcionalidad de nuestras nuevas obras en La Carlota. Con el respaldo de FIFA de $6 millones y CONMEBOL de $3 millones, aplicamos las mejores prácticas en áreas clave como el arbitraje y el fútbol sala para garantizar la excelencia operativa en cada rincón de nuestro fútbol”, indicó la FVF en un video publicado en redes sociales.

Anunciamos el inicio de un proyecto de desarrollo que transformará el futuro de nuestras selecciones y del arbitraje nacional”, agregó.

El proyecto incluye un domo para fútbol sala, así como un centro de formación arbitral y canchas de césped natural para sus selecciones.

Este proceso cuenta con la asesoría técnica de AFA, integrando las mejores prácticas y la experiencia de éxito en proyectos previos para garantizar estándares de excelencia”, indicó la FVF.

En el video publicado se observa la maqueta de cómo quedará el ambicioso proyecto que ya empezó a construirse.

