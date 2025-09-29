NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Fósil de tiburón - Foto Canva
Colombia

Hallan en Colombia el fósil de tiburón más completo del mundo con detalles nunca antes vistos

septiembre 29, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un fósil descubierto en Villa de Leyva revela la existencia de un tiburón gigante que nadó en los mares del Cretácico.

Hace 100 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, un tiburón de casi siete metros de largo surcaba un cálido mar que cubría lo que hoy conocemos como el altiplano boyacense.

Su muerte en ese mismo océano prehistórico permitió que sus restos quedaran enterrados y protegidos bajo capas de sedimento, hasta que finalmente salieron a la luz.

El fósil fue hallado en 1993 cerca de Villa de Leyva. Durante décadas, la pieza permaneció resguardada por la comunidad local hasta que, en 2015, fue entregada a la Fundación Santa Teresa de Ávila.

Tres años después, en 2018, investigadores del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de la Universidad Nacional de Colombia iniciaron un estudio detallado que hoy, tras siete años de análisis, se publica en la revista Cretaceous Research.

Un depredador de casi siete metros

El estudio identificó al ejemplar como un "Protolamna ricaurtei", un tiburón lamniforme gigante del Cretácico inferior, pariente lejano del gran tiburón blanco.

Los análisis calculan que este animal alcanzó una longitud aproximada de 6,65 metros, convirtiéndose en uno de los depredadores marinos más imponentes de su época.

Lo más sorprendente es el nivel de conservación del fósil: se encontraron 107 vértebras articuladas, múltiples escamas, restos de cartílago e incluso fragmentos de músculo y piel, un hallazgo excepcional, ya que los tejidos blandos rara vez sobreviven en tiburones debido a su esqueleto cartilaginoso.

Asimismo, el equipo también estudió la relación entre el tamaño del cuerpo y el de los dientes, concluyendo que este tiburón, a pesar de su tamaño, era un nadador relativamente lento pero activo, una adaptación que probablemente le permitió cazar presas de gran tamaño en los mares cálidos del Cretácico.

La riqueza paleontológica de Colombia es inmensa y aún queda mucho por descubrir. Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre los ecosistemas del pasado, sino que también ayuda a entender la evolución de la vida en la Tierra”, destacaron los investigadores del SGC.

De tesoro local a patrimonio científico

Tras décadas de resguardo comunitario, el fósil hoy se exhibe en la Fundación Santa Teresa de Ávila, en el Museo Ciudad de Dios de Villa de Leyva, donde se conserva como uno de los ejemplares de tiburón mejor preservados que se conocen en el mundo.

