¿Podría desaparecer el oxígeno de la Tierra? La Nasa advierte con una predicción inesperada

Un estudio realizado por investigadores de la NASA plantea un escenario inquietante: el oxígeno de la Tierra podría disminuir de forma drástica en el futuro lejano. El fenómeno estaría ligado al aumento de la temperatura solar, que alteraría la química de la atmósfera y pondría en peligro los procesos que hoy mantienen el equilibrio de gases.

Aunque parezca una anomalía, el planeta ya vivió una situación similar. Durante miles de millones de años, la atmósfera terrestre apenas contenía oxígeno. Fue la actividad fotosintética de las primeras cianobacterias la que permitió la formación de una capa rica en este gas, haciendo posible la aparición de plantas, animales y finalmente, humanos.

Un modelo que proyecta un mundo sin aire

La predicción se basa en simulaciones realizadas por Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, en colaboración con la NASA. “Utilizamos un modelo biogeoquímico y climático para estimar el tiempo que podrían durar las condiciones atmosféricas ricas en oxígeno en la Tierra”, explican los autores en el estudio publicado en la revista Nature.

Según los resultados, el proceso comenzaría cuando las moléculas de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera empiecen a descomponerse por efecto del incremento de la radiación solar. Esta ruptura provocaría una disminución drástica de CO₂, el gas que las plantas necesitan para realizar la fotosíntesis.

Sin fotosíntesis, la producción de oxígeno se detendría, llevando a una desoxigenación progresiva del aire.

Un ciclo natural, pero inevitable

Los investigadores advierten que este evento no está relacionado con la actividad humana, sino con la evolución natural del Sol. “El modelo proyecta que la desoxigenación de la atmósfera probablemente se desencadenará antes de que la Tierra alcance condiciones de invernadero extremo”, señala el artículo.

Cuando ese momento llegue, el planeta perderá su capa de ozono, aumentando la exposición a la radiación solar y transformando la Tierra en un desierto inhabitable.

Además, el estudio prevé un aumento significativo de metano (CH₄), un gas que volvería el aire más tóxico y aceleraría el deterioro atmosférico.

¿Cuándo ocurriría este cambio?

La NASA estima que este escenario podría desarrollarse en unos 1.000 millones de años, aunque el estudio menciona que las primeras señales de desoxigenación podrían comenzar a notarse en alrededor de 10.000 años.

Finalmente, los científicos recalcan que, en cualquier caso, se trata de un fenómeno de escala geológica, muy lejano a la vida humana actual, pero clave para comprender la fragilidad del equilibrio atmosférico que permite la existencia de la vida.