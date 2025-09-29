NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Planeta Tierra - Foto Canva
Planeta Tierra - Foto Canva
Planeta Tierra

¿Podría desaparecer el oxígeno de la Tierra? La Nasa advierte con una predicción inesperada

septiembre 29, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un modelo desarrollado en colaboración con la NASA sugiere que el oxígeno de la atmósfera terrestre no es eterno y estipulan una fecha donde se desarrollará el fenómeno.

Un estudio realizado por investigadores de la NASA plantea un escenario inquietante: el oxígeno de la Tierra podría disminuir de forma drástica en el futuro lejano. El fenómeno estaría ligado al aumento de la temperatura solar, que alteraría la química de la atmósfera y pondría en peligro los procesos que hoy mantienen el equilibrio de gases.

o

Aunque parezca una anomalía, el planeta ya vivió una situación similar. Durante miles de millones de años, la atmósfera terrestre apenas contenía oxígeno. Fue la actividad fotosintética de las primeras cianobacterias la que permitió la formación de una capa rica en este gas, haciendo posible la aparición de plantas, animales y finalmente, humanos.

Un modelo que proyecta un mundo sin aire

La predicción se basa en simulaciones realizadas por Kazumi Ozaki y Christopher Reinhard, en colaboración con la NASA. “Utilizamos un modelo biogeoquímico y climático para estimar el tiempo que podrían durar las condiciones atmosféricas ricas en oxígeno en la Tierra”, explican los autores en el estudio publicado en la revista Nature.

Según los resultados, el proceso comenzaría cuando las moléculas de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera empiecen a descomponerse por efecto del incremento de la radiación solar. Esta ruptura provocaría una disminución drástica de CO₂, el gas que las plantas necesitan para realizar la fotosíntesis.

Sin fotosíntesis, la producción de oxígeno se detendría, llevando a una desoxigenación progresiva del aire.

Un ciclo natural, pero inevitable

Los investigadores advierten que este evento no está relacionado con la actividad humana, sino con la evolución natural del Sol. “El modelo proyecta que la desoxigenación de la atmósfera probablemente se desencadenará antes de que la Tierra alcance condiciones de invernadero extremo”, señala el artículo.

Cuando ese momento llegue, el planeta perderá su capa de ozono, aumentando la exposición a la radiación solar y transformando la Tierra en un desierto inhabitable.

Además, el estudio prevé un aumento significativo de metano (CH₄), un gas que volvería el aire más tóxico y aceleraría el deterioro atmosférico.

¿Cuándo ocurriría este cambio?

La NASA estima que este escenario podría desarrollarse en unos 1.000 millones de años, aunque el estudio menciona que las primeras señales de desoxigenación podrían comenzar a notarse en alrededor de 10.000 años.

o

Finalmente, los científicos recalcan que, en cualquier caso, se trata de un fenómeno de escala geológica, muy lejano a la vida humana actual, pero clave para comprender la fragilidad del equilibrio atmosférico que permite la existencia de la vida.

Temas relacionados:

Planeta Tierra

Universo

Planetas

Espacio

Sol

Sistema Solar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
NASA | Foto EFE
Nasa

¿Quieres que tu nombre llegue a la Luna? NASA revela cómo participar en la misión Artemis ll

Misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros | Foto Canva
Espacio

La NASA recibió una misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros: ¿Qué significa?

Colisión de agujeros negros | Foto Canva/AFP
Agujero negro

“Sonido” en el espacio y colisión de agujeros negros confirman predicción de Stephen Hawking de 1971

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alcalde de Londres, Sadiq Khan | Foto: AFP
Donald Trump

Alcalde de Londres tildó a Donald Trump de “racista e islamófobo” por ciertos comentarios en la Asamblea General de la ONU

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

NASA | Foto EFE
Nasa

¿Quieres que tu nombre llegue a la Luna? NASA revela cómo participar en la misión Artemis ll

Foto: Servicio Geológico Colombiano
Sismo

Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados

Trump y Petro. (EFE)
Lucha contra las drogas

Colombia se enfrenta a posible pérdida de certificación en lucha antidrogas por parte de Estados Unidos

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Si no hay medidas y acciones reales, vamos a seguir teniendo nuevas muertes": familiar de preso político en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda