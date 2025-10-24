NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
De acuerdo con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, se trata del primer ataque nocturno contra un buque que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico.

En la noche de este miércoles, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre el ataque contra una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua en el Caribe.

“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe”, informó.

De acuerdo con Hegseth, se trata del primer ataque nocturno contra un buque que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y que transportaba narcóticos.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, aseguró.

El ataque causó la muerte de “seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque”. “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, puntualizó.

o

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”, advirtió.

Este miércoles, Pete Hegseth informó sobre el ataque de dos embarcaciones que transportaban “narcóticos” en el Pacífico Oriental.

El primer ataque, que se llevó a cabo el martes, causó la muerte de dos personas que viajaban en la embarcación.

"Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó en su cuenta de X.

El segundo ataque, llevado a cabo este miércoles, dejó como saldo tres terroristas abatidos, según Hegseth.

“El Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”, señaló Hegseth.

o

Según la información brindada por parte del secretario de Guerra, los hombres que tripulaban este navío eran “terroristas” y se “dedicaban al narcotráfico”.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", indicó Pete Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra fue enfático al señalar que los ataques en contra de los narcoterroristas “continuarán”, pues no permitirán que estos “narcotraficantes” sigan sembrando “la muerte y destrucción” de las ciudades norteamericanas.

"Estos narcotraficantes son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", puntualizó.

Temas relacionados:

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Flotilla Global Sumud - AFP
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Narcotráfico en Venezuela

Belice es clave en tráfico de drogas que salen desde Venezuela, según documentos filtrados en México

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Flotilla Global Sumud - AFP
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros | Foto Canva
Espacio

La NASA recibió una misteriosa señal que viene de 350 millones de kilómetros: ¿Qué significa?

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Argentina

Financiamiento y compra de bonos: Estados Unidos confirmó el paquete de ayuda económica para Argentina a pocas semanas de las elecciones legislativas

Narcotráfico en Venezuela

Belice es clave en tráfico de drogas que salen desde Venezuela, según documentos filtrados en México

Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda