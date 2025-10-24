EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

En la noche de este miércoles, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó sobre el ataque contra una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua en el Caribe.

“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe”, informó.

De acuerdo con Hegseth, se trata del primer ataque nocturno contra un buque que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y que transportaba narcóticos.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, aseguró.

El ataque causó la muerte de “seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque”. “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, puntualizó.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”, advirtió.

Este miércoles, Pete Hegseth informó sobre el ataque de dos embarcaciones que transportaban “narcóticos” en el Pacífico Oriental.

El primer ataque, que se llevó a cabo el martes, causó la muerte de dos personas que viajaban en la embarcación.

"Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental", indicó en su cuenta de X.

El segundo ataque, llevado a cabo este miércoles, dejó como saldo tres terroristas abatidos, según Hegseth.

“El Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”, señaló Hegseth.

Según la información brindada por parte del secretario de Guerra, los hombres que tripulaban este navío eran “terroristas” y se “dedicaban al narcotráfico”.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", indicó Pete Hegseth.

Asimismo, el secretario de Guerra fue enfático al señalar que los ataques en contra de los narcoterroristas “continuarán”, pues no permitirán que estos “narcotraficantes” sigan sembrando “la muerte y destrucción” de las ciudades norteamericanas.

"Estos narcotraficantes son la 'Al Qaeda' de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", puntualizó.