Domingo, 21 de septiembre de 2025
Mineros

Hallan muertos a los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

septiembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Búsqueda de los mineros que quedaron atrapados | Foto: AFP
Las autoridades de Colombia informaron este domingo que hallaron muertos a los siete mineros que quedaron atrapados a varios metros de profundidad en una mina de oro que se derrumbó al suroeste del país.

La presidenta de la Defensa Civil local, Graciela Tovar, aseguró que: “Las siete personas estaban fallecidas”, por lo que “fueron trasladadas a medicina legal”.

Los trabajadores quedaron sepultados tras un derrumbe, en un caso en el que las primeras hipótesis indican que fallecieron por la falta de oxígeno dentro del socavón.

Según informaron las autoridades locales, los cuerpos fueron encontrados durante la noche del sábado en uno de los dos túneles de la mina.

Son "bastante largos, pero con la baja del nivel del agua, se pudo ver un cuerpo y después seguir por el túnel para encontrar los otros", explicó Tovar.

o

El 12 de septiembre, los siete mineros quedaron atrapados a varios metros de profundidad en una mina de oro al suroeste de Colombia. En ese momento, las autoridades detallaron que los mineros quedaron atrapados en un socavón ilegal de oro en la zona rural de Santander de Quilichao, en un municipio del departamento del Cauca.

Socorristas y pobladores del conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, buscaban con maquinaria entre la tierra a los trabajadores.

Diana Collazos, jefa de la oficina de atención de desastres local, dijo que los mineros quedaron a unos 22 metros de profundidad tras un deslizamiento de tierra.

La secretaria de Gobierno del municipio, María Luisa Holguín, afirmó que dos derrumbes consecutivos fue lo que habría sepultado a los mineros.

Cauca es centro de operaciones de rebeldes que se apartaron del histórico Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC. En esa región, mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian del tráfico de este metal y de cocaína.

Los accidentes mineros son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón en el centro del país.

El año pasado, 124 personas fallecieron en situaciones similares y hasta julio de 2025 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.

