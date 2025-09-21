Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente a Palestina como Estado

Este domingo, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron al Estado de Palestina, un cambio radical en la política exterior de estas tres grandes potencias.

Londres y Ottawa son los primeros del G7 en dar este paso, mientras que Portugal también había anunciado esta semana reconocimiento, marcando una tendencia de creciente apoyo al reconocimiento palestino en Europa.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aseguró en un mensaje en la red social de X: “Hoy, para reavivar la esperanza de paz entre dos Estados, declaro claramente como primer ministro de este país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”.

“Reconocimos al Estado de Israel hace 75 años como parte del pueblo judío, hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen al Estado palestino. Una promesa a los pueblos palestino e israelí de que puede haber un futuro mejor”, añadió.

Además, insistió en que Hamás es una organización terrorista que debe liberar a todos los secuestrados israelíes.

Canadá también anunció el reconocimiento del Estado de Palestina este domingo, una medida que llega en la víspera de una Asamblea General de la ONU en la que se espera que más de una decena de países anuncien oficialmente esta medida.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que: “Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

“Aunque Canadá no se hace ilusiones de que este reconocimiento sea una panacea, dicho reconocimiento se ajusta plenamente a los principios de autodeterminación y derechos humanos fundamentales reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, así como a la política coherente que Canadá ha mantenido durante generaciones”, continuó.

En el comunicado, Carney también enfatizó que: “El reconocimiento del Estado de Palestina, liderado por la Autoridad Palestina, empodera a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo, ni supone ninguna recompensa por él”.

Y que este reconocimiento no compromete “en absoluto el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel, a su pueblo y a su seguridad, una seguridad que, en última instancia, solo puede garantizarse mediante el logro de una solución integral de dos Estados”.

Su reconocimiento llega meses después de que en julio Carney anunciara su intención de reconocer al Estado palestino, una decisión que desató críticas por parte de Israel.

Australia también anunció el reconocimiento por medio de su primer ministro, Anthony Albanese, quien informó que el país reconoce “formalmente el independiente y soberano Estado de Palestina”.

“Al hacerlo, Australia reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”, puntualizó.

Albanese sentenció que al reconocer al Estado de Palestina refleja el compromiso de la larga “data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”.

Sin embargo, Israel rechazó el reconocimiento que hicieron Reino Unido, Canadá y Australia porque considera que no “favorece a la paz”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó el domingo en un comunicado que rechaza la declaración "unilateral" de reconocimiento de un Estado palestino

"Esta declaración no favorece la paz, sino que, por el contrario, desestabiliza aún más la región y compromete las posibilidades de alcanzar una solución pacífica en el futuro", añadió.