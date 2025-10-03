Hamás asegura que necesita más tiempo para estudiar el plan de Trump que busca el fin de la guerra en Gaza

Un dirigente de Hamás declaró que el movimiento islamista necesita tiempo para estudiar el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró el funcionario.

Trump dio el martes a Hamás un ultimátum de "tres o cuatro días" para aceptar su plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

El plan presentado por el presidente estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza.

Respaldado por numerosos países árabes y occidentales, el plan presenta algunas incógnitas, como el calendario de la retirada israelí o la modalidad del desarme de Hamás.

Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, afirmó el viernes en un comunicado que el plan presenta puntos que preocupan.