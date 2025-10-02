NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Entre los pasajeros que arrojó su dispositivo móvil al mar se encontraba la eurodiputada francesa Rima Hassan, del partido Francia Insumisa.

Las fuerzas navales de Israel interceptaron la flotilla Global Sumud que iba rumbo a la Franja de Gaza y estaba compuesta por 45 embarcaciones en las que viajaban pasajeros de diferentes nacionalidades.

Este jueves, se conocieron nuevos vídeos del momento en que los militares israelíes abordaron las embarcaciones de la flotilla que navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio.

o

Una grabación llamó la atención debido a que captó el momento en el que los ocupantes de uno de los barcos decidieron lanzar sus teléfonos celulares al ser abordados por los efectivos israelíes.

El clip mostró a varios pasajeros lanzando los dispositivos al mar, en una acción aparentemente premeditada. Entre ellos se encontraba la eurodiputada francesa Rima Hassan, del partido Francia Insumisa.

El Gobierno de Israel acusó a la flotilla de hacer propaganda a favor de Hamás y presentó documentos y fotografías que demostrarían los vínculos entre la organización de la flotilla y el grupo terrorista.

Este jueves, el Ministerio de Exteriores de Israel declaró como "terminada la provocación" de la flotilla y anunció que ninguna de las embarcaciones logró llegar al enclave palestino.

De acuerdo con datos proporcionados por Marinetraffic.com, un servicio de rastreo marítimo en tiempo real, el buque Mikeno logró acercarse a 10 kilómetros de la costa de Gaza antes de ser interceptado.

o

Según el comunicado oficial del Gobierno de Israel, "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos" y serán deportados a Europa, luego de que ser trasladados al puerto israelí de Ashdod, al sur de Tel Aviv, donde se llevará a cabo el proceso de deportación.

Tras la interceptación, el primer ministro Benjamín Netanyahu elogió a las fuerzas navales por la acción: "Felicito a los soldados y comandantes de la marina que llevaron a cabo su misión en Yom Kippur de la manera más profesional y eficiente", dijo.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona (España) a inicios de septiembre con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países. Sin embargo, fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.

Temas relacionados:

Mar

Mediterráneo

Israel - Hamás

Militares

Operación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Redadas de ICE generan temor en Miami y protestas ante la llegada del Mundial FIFA 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Rosalía Arteaga | Foto: EFE
Ecuador

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Trump- Estados unidos estaría evaluando ataques contra el narcoterrorismo en Venezuela
Donald Trump

Estados unidos estaría evaluando ataques contra el narcoterrorismo en Venezuela, aseguran fuentes a NBC News

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia (1)
Repechaje al Mundial

Arquero de Bolivia reveló quién le regaló la camiseta de Colombia que vistió en la celebración tras clasificar al repechaje: "La llevé para que me la firme"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Gustavo Petro

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Imágenes de referencia de Marte-Foto: Canva
Marte

¿Qué clase de vida pudo haber existido en Marte? Experto responde tras los recientes hallazgos de la NASA

Argentina ante Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

La pelea entre jugadores de Argentina y La Vinotinto que no se vio y terminó en un abrazo de Messi con delantero venezolano

Rosalía Arteaga | Foto: EFE
Ecuador

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Viaje a la Luna - Foto Canva
Nasa

Artemis ll se prepara para volver a la Luna: ¿qué retos extremos esperan a su tripulación?

Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Cambio de última hora: Conmebol descartó estadio de Bolivia como sede para final de la Copa Sudamericana y ya asignó nuevo destino

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda