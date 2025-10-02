Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Las fuerzas navales de Israel interceptaron la flotilla Global Sumud que iba rumbo a la Franja de Gaza y estaba compuesta por 45 embarcaciones en las que viajaban pasajeros de diferentes nacionalidades.

Este jueves, se conocieron nuevos vídeos del momento en que los militares israelíes abordaron las embarcaciones de la flotilla que navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio.

Una grabación llamó la atención debido a que captó el momento en el que los ocupantes de uno de los barcos decidieron lanzar sus teléfonos celulares al ser abordados por los efectivos israelíes.

El clip mostró a varios pasajeros lanzando los dispositivos al mar, en una acción aparentemente premeditada. Entre ellos se encontraba la eurodiputada francesa Rima Hassan, del partido Francia Insumisa.

El Gobierno de Israel acusó a la flotilla de hacer propaganda a favor de Hamás y presentó documentos y fotografías que demostrarían los vínculos entre la organización de la flotilla y el grupo terrorista.

Este jueves, el Ministerio de Exteriores de Israel declaró como "terminada la provocación" de la flotilla y anunció que ninguna de las embarcaciones logró llegar al enclave palestino.

De acuerdo con datos proporcionados por Marinetraffic.com, un servicio de rastreo marítimo en tiempo real, el buque Mikeno logró acercarse a 10 kilómetros de la costa de Gaza antes de ser interceptado.

Según el comunicado oficial del Gobierno de Israel, "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos" y serán deportados a Europa, luego de que ser trasladados al puerto israelí de Ashdod, al sur de Tel Aviv, donde se llevará a cabo el proceso de deportación.

Tras la interceptación, el primer ministro Benjamín Netanyahu elogió a las fuerzas navales por la acción: "Felicito a los soldados y comandantes de la marina que llevaron a cabo su misión en Yom Kippur de la manera más profesional y eficiente", dijo.

La flotilla Global Sumud, que significa "resiliencia" en árabe, partió de Barcelona (España) a inicios de septiembre con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países. Sin embargo, fue interceptada por la Marina de Israel el miércoles 1 de octubre tras anuncios que no entraran en aguas que están bajo su bloqueo naval a Gaza.