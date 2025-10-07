Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Dos años después de la brutal masacre perpetrada en el sur de Israel, el grupo terrorista Hamás ha emitido un comunicado calificando el ataque del 7 de octubre de 2023 como una "respuesta histórica" a la ocupación israelí de la Franja de Gaza.

Este ataque terrorista dejó un saldo de jóvenes, niños y personas de la tercera edad asesinados, mujeres violadas y familias enteras secuestradas.

"Reafirmamos que la operación diluvio del 7 de octubre fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina", indicaron.

VEA TAMBIÉN ¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra? o

Esta declaración busca justificar las acciones del grupo terrorista, a pesar de la crueldad de la masacre y el profundo dolor infligido al pueblo israelí.

El comunicado también aborda las negociaciones actuales en Egipto, donde una delegación de Hamás participa con el objetivo de "superar todos los obstáculos para lograr un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo de Gaza".

El grupo terrorista califica estos incidentes como "una nueva prueba del nivel de brutalidad de la ocupación y de sus repetidas violaciones de los derechos humanos y violaciones flagrantes del derecho internacional".

Sin embargo, es importante recordar que Hamás mismo ha sido acusado de numerosas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.

Este comunicado de Hamás se produce en un momento de alta tensión en la región, con continuos enfrentamientos y negociaciones intermitentes para buscar una solución al conflicto.

La comunidad internacional sigue observando de cerca la situación, mientras se buscan vías para lograr una paz duradera en la zona.