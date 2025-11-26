NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Despliegue militar

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En diálogo con NTN24, el analista internacional Oláguer Chacón y el politólogo venezolano Walter Molina analizaron la tensión entre EE. UU. y Venezuela.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la tensión con el régimen de Venezuela y lanzó una contundente advertencia a Nicolás Maduro.

El mandatario republicano fue cuestionado si estaría dispuesto a conversar directamente con el cabecilla del régimen venezolano tras la tensión en el Caribe por el despliegue militar contra el narcotráfico.

o

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien", dijo.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el analista internacional Oláguer Chacón y el politólogo venezolano Walter Molina analizaron las palabras del mandatario estadounidense y su alcance en medio de la tensión en la región.

"La forma fácil es que Nicolás Maduro y toda la estructura acepten el desmantelamiento de dicha estructura narcoterrorista y el paso a la transición a la democracia en Venezuela, que fue lo que decidimos los venezolanos el 28 de julio", explicó Molina.

Por su parte, Chacón, especializado en geopolítica, interpretó la estrategia de Trump como un intento de "mostrarse como abierto a la posibilidad de una conversación, no como una persona belicosa".

o

"Es una estrategia clásica en la cual, por una parte, muestra una posición en la que trata de hablar desde una posición de fuerza, de querer decir, bueno, esta fuerza que tengo en el Caribe es una fuerza muy grande, pero espero no tener que utilizarla, porque lo que quiero es utilizar la disuasión y buscar que sea negociada, ordenada, y que evite cualquier externalización del conflicto en los países de la región", argumentó.

Cabe mencionar que la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera agrega presión adicional sobre Maduro y su círculo cercano, señalado de integrar dicho cartel.

Molina argumentó, además, que una de las cosas que podría negociar o que podría intentar negociar el régimen es precisamente la recompensa por Nicolás Maduro, que la quiten.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Estados Unidos

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Más de Actualidad

Ver más
Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

Disidencias de las FARC
Colombia

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Votaciones en Honduras / FOTO: EFE
Elecciones en Honduras

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

3I/ATLAS | Fotos NASA
Cometa

¿Cometa o tecnología extraterrestre? La NASA publica su imagen más nítida del objeto interestelar 3I/ATLAS

Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

Disidencias de las FARC
Colombia

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Canciller de Colombia Rosa Villavicencio / FOTO: EFE
Cancillería de Colombia

Gobierno de Petro desmiente apoyo sobre salida negociada de Maduro

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Cristina Fernández de Kirchner - EFE
Cristina Fernández corrupción

Justicia argentina ordena decomisar bienes por 500 millones de dólares a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre