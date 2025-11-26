"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la tensión con el régimen de Venezuela y lanzó una contundente advertencia a Nicolás Maduro.

El mandatario republicano fue cuestionado si estaría dispuesto a conversar directamente con el cabecilla del régimen venezolano tras la tensión en el Caribe por el despliegue militar contra el narcotráfico.

"Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien", dijo.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el analista internacional Oláguer Chacón y el politólogo venezolano Walter Molina analizaron las palabras del mandatario estadounidense y su alcance en medio de la tensión en la región.

"La forma fácil es que Nicolás Maduro y toda la estructura acepten el desmantelamiento de dicha estructura narcoterrorista y el paso a la transición a la democracia en Venezuela, que fue lo que decidimos los venezolanos el 28 de julio", explicó Molina.

Por su parte, Chacón, especializado en geopolítica, interpretó la estrategia de Trump como un intento de "mostrarse como abierto a la posibilidad de una conversación, no como una persona belicosa".

"Es una estrategia clásica en la cual, por una parte, muestra una posición en la que trata de hablar desde una posición de fuerza, de querer decir, bueno, esta fuerza que tengo en el Caribe es una fuerza muy grande, pero espero no tener que utilizarla, porque lo que quiero es utilizar la disuasión y buscar que sea negociada, ordenada, y que evite cualquier externalización del conflicto en los países de la región", argumentó.

Cabe mencionar que la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera agrega presión adicional sobre Maduro y su círculo cercano, señalado de integrar dicho cartel.

Molina argumentó, además, que una de las cosas que podría negociar o que podría intentar negociar el régimen es precisamente la recompensa por Nicolás Maduro, que la quiten.