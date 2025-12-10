NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

diciembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en el plenario fueron obligados a abandonar la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

La Cámara Baja de Brasil aprobó la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado por la corte suprema en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022. Fue encarcelado a finales de noviembre en unas dependencias policiales en Brasilia.

o

El proyecto de ley, introducido de forma inesperada este martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

De ser aprobado también en el Senado, Bolsonaro podrá reducir su pena de 27 años de cárcel a "más o menos dos años y cuatro meses", indicó el parlamentario a cargo del proyecto, Paulinho da Força.

Es importante mencionar, sin embargo, que la última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendrá el poder judicial.

o

La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

"Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser eternamente prisionero de su pasado reciente", dijo Paulinho da Força en el hemiciclo.

Entretanto, la sesión en la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, vivió momentos de confusión.

El legislador izquierdista Glauber Braga, por ejemplo, fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una "ofensiva golpista" a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la cámara para boicotear la sesión.

La emisión oficial en directo de la sesión fue interrumpida, los periodistas presentes en el plenario fueron obligados a abandonar la sala y hubo escenas de empujones y forcejeos.

La Federación de Periodistas de Brasil "repudió vehementemente" en un comunicado "el episodio de violencia" contra algunos de sus profesionales.

La aprobación del proyecto (con 291 votos a favor y 148 en contra) fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja.

"No es la amnistía que gustaríamos, pero es el paso que podemos dar", expresó el diputado opositor Sóstenes Cavalcante, señalando que Bolsonaro dio su "ok" al proyecto de reducción de penas.

El partido de Lula, de su lado, calificó la iniciativa de "inaceptable". "Lo que está sucediendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad", declaró el líder del oficialismo, el diputado Lindbergh Farias.

El proyecto de ley estuvo detenido varios meses en el Congreso, pero revivió tras el anuncio la semana pasada de la precandidatura a la presidencia del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente.

o

Lula, mientras tanto, ha manifestado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las presidenciales de 2026.

Temas relacionados:

Jair Bolsonaro

Cámara Baja

Proyecto de ley

Legisladores

Luiz Inácio Lula Da Silva

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto de Maiquetía y espacio aéreo venezolano el 25 de noviembre de 2025 (AFP y Flightradar24)
Aerolíneas

Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

Foto captura video de X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Marines estadounidenses son captados en video desembarcando del anfibio Iwo Jima para realizar operaciones en el Caribe

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aeropuerto de Maiquetía y espacio aéreo venezolano el 25 de noviembre de 2025 (AFP y Flightradar24)
Aerolíneas

Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

Michael Jordan, exjugador de la NBA (AFP)
Michael Jordan

Michael Jordan asiste a la corte en el inicio de juicio: este es el caso que protagoniza la exestrella de la NBA

Foto captura video de X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Marines estadounidenses son captados en video desembarcando del anfibio Iwo Jima para realizar operaciones en el Caribe

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en rueda de prensa-Foto: EFE
Guerra en Ucrania

Marco Rubio explica que negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar la paz con Rusia es productivo, pero “tienen mucho trabajo que hacer”

Nicolás Maduro/ Candidato Presidencial - Foto AFP
Candidato Presidencial

Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Elton John | Foto: EFE
Elton John

Elton John reveló el duro momento que atraviesa en su vida: “perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien”

Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre