Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrecieron una rueda de prensa en conjunto tras finalizar la reunión en la Casa Blanca en la que se abordó el tema de la guerra en la Franja de Gaza con Hamás.

Durante su intervención, Trump agradeció a Netanyahu “por aceptar el plan” sobre Gaza e indicó que dicho acuerdo está “muy cerca” de ejecutarse.

“Ambos hemos trabajado con muchos países, lo cual es la única forma de lograr que la situación se resuelva, y no hablo solo de Gaza, Gaza es una cosa, también estamos hablando de algo más allá de Gaza, todo el acuerdo, todo, se llama paz en el Medio Oriente”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense agregó que las naciones involucradas hicieron varias contribuciones: “Hay mucha gente involucrada en esta negociación, dándonos ideas, cosas que podemos aceptar, cosas que no”, comentó.

Trump enfatizó en que con el plan habrá un “fin inmediato de la guerra misma, no solo en Gaza, sino la guerra misma bajo el compromiso de los países de la Liga Árabe y los países musulmanes en muchos casos”.

“Vamos a creerles a todas las personas que he mencionado, para desmilitarizar Gaza rápidamente y decomisar las capacidades militares de Hamás y todas las organizaciones terroristas inmediatamente. Y estamos confiando en los países que nombré y en otros para lidiar con Hamás. Y estoy escuchando que Hamás quiere lograr esto, y eso es algo bueno, y destruir toda la infraestructura terrorista, incluyendo túneles, armas, lugares de producción, hay muchos lugares, eso también ayudaría”, señaló.

Antes de la rueda de prensa se conocieron algunos apartes y condiciones del acuerdo, entre ellos, como que dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

Asimismo, una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y a desmantelar sus armas recibirán amnistía. Mientras que los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán un paso seguro hacia países receptores.

Otros puntos importantes apuntan a que Gaza será administrada bajo una gobernanza transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, así como que Israel no ocupará ni anexará zonas del enclave palestino.

En la misma conferencia de prensa, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que si Hamás no acepta el acuerdo, su país “terminará su trabajo por sí mismo”.

“Esto puede ser logrado de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará. Preferimos la manera fácil, pero tiene que hacerse. Todos estos objetivos tienen que cumplirse (...) porque no hicimos estos sacrificios para que Hamás se quede en Gaza y amenace de nuevo una vez y otra con horribles masacres”, dijo.