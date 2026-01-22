NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Freddy Bernal

Gobernador chavista amenaza a los venezolanos que celebran la captura de Maduro: "no vamos a permitir burlitas estúpidas, hay una ley llamada instigación al odio"

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Freddy Bernal, gobernador chavista del Estado Táchira - Foto: EFE
Freddy Bernal, gobernador chavista del Estado Táchira - Foto: EFE
Con estas declaraciones el colaborador de la dictadura se aleja de un sector del chavismo que por estos días mantiene conversaciones con Estados Unidos para "relajar" la tensión existente entre la Casa Blanca y Miraflores.

El gobernador chavista del Estado Táchira, Freddy Bernal, amenazó a la población venezolana que se alegra por la captura del tirano Nicolás Maduro.

o

En medio de un acto político, Bernal sostuvo: “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, amenazas, burlitas estúpidas, celebrando la captura del presidente, porque los insto a leer las leyes”.

Posteriormente, recalcó: “Ahí está la ley de instigación al odio, está muy clara, yo no la hice, y en otra está la ley Simón Bolívar, que deja claro los argumentos de traición a la patria”.

Bernal, con estas declaraciones, se aleja de un sector del chavismo que por estos días mantiene conversaciones con Estados Unidos para “relajar” la tensión existente entre la Casa Blanca y Miraflores.

o

Bernal se desliga, debido a que abre la posibilidad de una nueva ola de detenciones, mientras varios colaboradores del régimen intentan lavarse la cara ordenando un pequeño número de excarcelaciones.

Las “liberaciones” efectuadas recientemente por el régimen venezolano no pueden considerarse “significativas”, contrario a lo afirmado días atrás por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Aunque la dictadura sostiene que durante los primeros días de enero de 2026 fueron excarcelados “cientos de presos políticos”, organizaciones defensoras de derechos humanos manejan cifras menores.

Estas mismas ONG advierten que, pese a algunas liberaciones, más de 750 presos políticos siguen privados de libertad.

o

Las excarcelaciones realizadas hasta ahora han sido parciales, lo que genera incertidumbre sobre el número real de liberados y refuerza las dudas sobre el cese de la represión.

Entretanto, persiste la sospecha de que la tiranía venezolana mantiene la práctica conocida como “puerta giratoria”, una estrategia denunciada por la sociedad civil venezolana que consiste en liberar a ciertos presos políticos mientras, simultáneamente, se detiene a nuevos opositores al régimen.

Temas relacionados:

Freddy Bernal

Cae Maduro en Venezuela

Régimen

Dictadura

Táchira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Diosdado Cabello - AFP
Maduro capturado

Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Medios: la CIA atacó con drones un muelle remoto en la costa venezolana que era usado por el Tren de Aragua

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez es la arquitecta principal de las torturas y es muy rechazada por los venezolanos": María Corina Machado pide "avanzar” en una transición democrática en Venezuela

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Regresa el fútbol colombiano: Estos son los juegos más destacados del inicio de la temporada 2026

Diosdado Cabello - AFP
Maduro capturado

Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Luis Díaz junto a Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Ni Luis Díaz ni Dayro Moreno: este es el delantero que se convirtió en el colombiano más goleador del 2025

Periodismo - Foto referencia: Canva
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre