Gobernador chavista amenaza a los venezolanos que celebran la captura de Maduro: "no vamos a permitir burlitas estúpidas, hay una ley llamada instigación al odio"

El gobernador chavista del Estado Táchira, Freddy Bernal, amenazó a la población venezolana que se alegra por la captura del tirano Nicolás Maduro.

En medio de un acto político, Bernal sostuvo: “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, amenazas, burlitas estúpidas, celebrando la captura del presidente, porque los insto a leer las leyes”.

Posteriormente, recalcó: “Ahí está la ley de instigación al odio, está muy clara, yo no la hice, y en otra está la ley Simón Bolívar, que deja claro los argumentos de traición a la patria”.

Bernal, con estas declaraciones, se aleja de un sector del chavismo que por estos días mantiene conversaciones con Estados Unidos para “relajar” la tensión existente entre la Casa Blanca y Miraflores.

Bernal se desliga, debido a que abre la posibilidad de una nueva ola de detenciones, mientras varios colaboradores del régimen intentan lavarse la cara ordenando un pequeño número de excarcelaciones.

Las “liberaciones” efectuadas recientemente por el régimen venezolano no pueden considerarse “significativas”, contrario a lo afirmado días atrás por Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

Aunque la dictadura sostiene que durante los primeros días de enero de 2026 fueron excarcelados “cientos de presos políticos”, organizaciones defensoras de derechos humanos manejan cifras menores.

Estas mismas ONG advierten que, pese a algunas liberaciones, más de 750 presos políticos siguen privados de libertad.

Las excarcelaciones realizadas hasta ahora han sido parciales, lo que genera incertidumbre sobre el número real de liberados y refuerza las dudas sobre el cese de la represión.

Entretanto, persiste la sospecha de que la tiranía venezolana mantiene la práctica conocida como “puerta giratoria”, una estrategia denunciada por la sociedad civil venezolana que consiste en liberar a ciertos presos políticos mientras, simultáneamente, se detiene a nuevos opositores al régimen.