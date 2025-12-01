"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Los venezolanos viven con incertidumbre en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, que amenaza al régimen de Nicolás Maduro.

El investigador criminal y analista de inteligencia, Iván Simonovis, aseguró que existen 600 objetivos identificados por las agencias de inteligencia estadounidenses vinculados al Cartel de los Soles, la estructura criminal que opera desde el alto mando militar venezolano, según Washington.

El experto publicó un extenso organigrama que también tendrían las autoridades estadounidenses en su objetivo de combatir el narcotráfico en la región y presionar al régimen de Nicolás Maduro.

“Los objetivos que ya están identificados en el Cárcel de los Soles, sin duda alguna, correrán la misma suerte que los líderes del Cartel de los Soles, que hoy en día es catalogado como una organización terrorista internacional”, dijo Simonovis en diálogo con La Tarde de NTN24.

A su vez, señaló que “Diosdado Cabello tiene un papel predominante en toda la estructura del Cárcel de los Soles”.

En ese sentido, señaló que los altos mandos militares saben que están tan comprometidos en todos los crímenes del régimen de Maduro. “Todos estos grupetines que han salido a ver cómo hacen para salir lo mejor posible librados de esta situación”, indicó. “Ellos son generales que han convocado y se han llevado a reuniones con otra gente de otros altos mandos militares fuera de Venezuela, de otros países, pidiéndoles que hablen con Washington porque ellos van a entregar a los verdaderos narcotraficantes, pero que ellos se van a salvar y se van a quedar en el poder y van a pedir nuevas elecciones”, añadió.

“No solamente de los Estados Unidos, sino de otros países del mundo, saben que Venezuela tiene años en esta megaoperación de narcotráfico, que el objetivo, aparte de enriquecerse, es el tema de la desestabilización”, subrayó.

Sobre los resultados que puedan surgir del despliegue militar en el Caribe, Simonovis indicó que está “cien por ciento convencido” de que algo va a suceder.

“En estos momentos, sencillamente yo creo que se está llevando a cabo toda una serie de análisis y mediciones que van y apuntan en ese sentido”, expresó.