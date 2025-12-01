La Casa Blanca confirma que el presidente Trump reunirá este lunes al Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el equipo de Seguridad Nacional para discutir sobre Venezuela, informó la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Mientras aumentan las tensiones por una posible acción militar de Washington y luego de que el mismo mandatario estadounidense confirmara haber mantenido un diálogo telefónico con Nicolás Maduro, en la tarde de este lunes se conoció que en las próximas horas Donald Trump mantendrá una reunión con su equipo de seguridad nacional para tratar el tema de Venezuela.

"Confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional sobre este tema y sobre muchos otros asuntos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

En la mañana de este lunes circuló la información sobre dicha reunión y entre los asistentes previstos figuraban el equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

El anuncio de esta reunión ocurre horas después de que el presidente Trump confirmara que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro. A

Aunque el mandatario norteamericano no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de la conversación, sí confirmó el diálogo. "La respuesta es sí", dijo Trump.

"No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica", añadió Trump desde el Air Force One durante su regreso a la capital estadounidense este domingo.

VEA TAMBIÉN Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela o

Se cree que la conversación habría tenido lugar el pasado 28 de noviembre, en medio de un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre la dictadura venezolana.

Según múltiples versiones de medios y de sectores políticos, Trump habría ofrecido a Maduro la opción de partir al exilio junto con su familia, posiblemente hacia Rusia u otro país aliado.

También se ha reportado que durante la llamada se habría solicitado a Maduro negociar una salida segura de Venezuela y dar paso a una transición inmediata, propuesta que el régimen habría rechazado.