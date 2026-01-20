NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El analista político Alejandro Hernández dialogó con NTN24 sobre la situación de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, quien está detenido por el régimen chavista desde hace un año.

NTN24 analizó la grave denuncia que hizo Mariana Hernández, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, sobre su esposo, Rafael Tudares, quien está detenido por el régimen chavista desde hace un año.

Según denunció Mariana, extorsionadores le piden obligar a su padre "a renunciar a su lucha y a su causa" a cambio de la libertad de su esposo.

En diálogo con el programa La Mañana, el analista político Alejandro Hernández indicó que “es una situación muy cruel y muy lamentable”.

“Aunque el presidente electo no haya, digamos, caído en el chantaje que pretendía hacerle desde el minuto uno el régimen chavista, es más que evidente que la situación que debe estar atravesando durante todo este tiempo ha sido absolutamente incómoda”, señaló.

Por otro lado, argumentó que la postura firme de Edmundo González frente a la situación es “una demostración de lealtad hacia el país y de compromiso hacia el país”.

“Estos son los casos que son buenos de denunciar y de difundir para que haya un contrapeso y para que la gente entienda que así como hay derecho internacional y así como hay inviolabilidad de soberanía, también hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando”.

Concluyó diciendo que “en Venezuela hay una población que fue secuestrada por el régimen chavista durante mucho tiempo”.

