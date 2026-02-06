NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Juegos de Invierno

La razón por la que las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 son las más caras de la historia

febrero 6, 2026
Por: Diana Pérez
Medallas de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 | Foto: AFP
Medallas de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 | Foto: AFP
Las preseas fueron diseñadas por el 'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)', la fábrica de la moneda nacional italiana.

Este viernes arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierto en Italia, en donde los mejores atletas de todo el mundo buscarán llevarse a casa las que ahora son las medallas más caras en toda la historia del evento deportivo.

Con sede en Milán-Cortina, los juegos contarán con unas medallas cuyo valor económico hace historia al convertirse en las más caras que se hayan dado en alguna edición.

Sin embargo, muchos se preguntan cuál será la razón por la que estas preseas se han convertido en las más caras entregadas en unos juegos.

La razón es que los precios de los metales se han disparado, sobre todo la plata y el oro, son las más costosas.

Además, en los últimos meses los bancos centrales han tenido que reforzar sus reservas, así como la demanda por parte de los inversores minoristas. El aumento del precio ha sido la principal razón de que sean tan costosas.

¿Qué tan costosas son las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En esta edición se entregarán un total de 700 medallas de oro, plata y bronce para los atletas que logren subir al podio y proclamarse como los mejores del mundo.

Estas medallas se repartirán únicamente en las disciplinas de: patinaje artístico, hockey sobre hielo y curling.

Cuando se celebraron los pasados Juegos Olímpicos París 2024, el oro costaba alrededor de 2.500 dólares por onza.

Y a menos de dos años, el oro ahora tiene un valor aproximado de 5.400 dólares la onza; mientras que la plata estaba en 28 dólares por onza y ahora cuesta 77 dólares por onza.

Según datos de la plataforma FactSet, las preseas de oro y plata se dispararon un 107% y un 200%.

De acuerdo con el medio CNN, los atletas que consigan el oro recibirán medallas "fabricadas con metal reciclado" por la Casa de la Moneda y el Instituto Poligráfico del Estado italiano.

Las medallas de bronce pesan 420 gramos, y las de oro y plata 500 gramos. Además, tienen un diámetro de 80 milímetros y un grosor de 10 milímetros.

Desde los juegos de 1912 las medallas no se fabrican con oro puro, según ha informado la casa de subastas Baldwin's.

Las preseas de esta edición fueron presentadas por la antigua estrella de la natación italiana Federica Pellegrini, campeona olímpica de los 200 metros libres en Pekín 2008, en julio de 2025.

Según el comité organizador de los Juegos Olímpicos 2026, los cuales van del 6 al 22 febrero de 2026 y de los Paralímpicos 2026 que van del 6 al15 marzo 2026, se entregarán un total de 1.146 medallas, 245 de ellas de oro, en los Juegos Olímpicos.

Las preseas fueron diseñadas por el 'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)', la fábrica de la moneda nacional italiana.

"Nuestra medalla está dividida en dos partes, en dos mitades, una representa al deportista y la otra todo el trabajo del equipo que le ha llevado hasta esa medalla, por supuesto su familia, pero también sus entrenadores", explicó Raffaella Paniè, directora de la marca y de la identidad visual en el comité organizador.

Según los organizadores de los dos eventos deportivos más importantes del mundo, la energía de las medallas “proviene de esta división, representando el cambio continuo. Estos elementos se unen gracias a los valores olímpicos y paralímpicos, transformando el contraste en unidad y el movimiento en significado”.

Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

