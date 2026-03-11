NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Fiscalía de Venezuela

“Hay disposición para emprender cambios importantes en el Ministerio Público”: candidata a la Fiscalía General de Venezuela

marzo 11, 2026
Por: Natalya Baquero González
Programa: La Tarde
La abogada Magaly Vasquez González habló con NTN24 sobre su postulación a la Fiscalía General de la República de Venezuela y los retos que esta abarca

En el programa La Tarde de NTN24, hablo con la especialista en derecho penal, Magaly Vasquez González, sobre su candidatura ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, para el cargo de Fiscal General de la República de Venezuela.

Frente a las implicaciones que trae este reto, Vasquez González señaló que “una decisión” como esta implicó “una reflexión muy seria, muy profunda”. Esto teniendo en cuenta la actual “situación del sistema de administración de justicia en Venezuela”.

De igual manera, la también académica de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), manifestó que su candidatura se da en medio de lo que considera un “momento histórico”, en el cual ve “una posibilidad de que se puedan renovar algunas instituciones que son claves para que el sistema de justicia penal funcione”.

Magaly Vázquez González dejó claro que cuenta con la formación, pero sobre todo con la “disposición para emprender cambios importantes en el ministerio público”.

En cuanto a las medidas que tomaría si llega a asumir el cargo de Fiscal General de la República de Venezuela, señaló que lo primero que haría es “un diagnóstico del estatus de los casos que están en el ministerio público”, lo cual considera la base esencial para “establecer cualquier plan de trabajo”.

Otra de las medidas que señaló tendrá en cuenta es el tema de la “revisión de la situación de los fiscales del Ministerio Público en la fiscalía”, todo esto realizando un análisis de cada uno de los perfiles.

Finalmente, Magaly Vásquez González manifestó que para regresar la confianza de esta institución judicial es importante “tener la visión general de esos problemas estructurales para que, en función de ello, ir adoptando las medidas que correspondan en lo que serían los nudos críticos, de manera tal que hacer que las cosas comiencen a funcionar”.

Ataque al régimen de Irán

"La gente pone música y está bailando, estamos contentos que ya no esté más": activista iraní sobre la muerte de Alí Jamenei

