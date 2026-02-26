Rusia anuncia que no tiene "fechas límite" para terminar la guerra en Ucrania

Rusia no tiene "fechas límites" para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, afirmó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en declaraciones a la prensa estatal.

Negociadores de ambos países viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios de EE. UU., como parte de un tenso proceso de negociación impulsado por el presidente Donald Trump en un intento por poner a cuatro años de conflicto.

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo, ya que Moscú insiste en unas exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

Los altos funcionarios rusos volvieron a rechazar el jueves la idea de que se esté cerca de alcanzar un pacto.

"¿Han oído algo de nosotros sobre fechas límites? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó Lavrov, según las agencias de noticias estatales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que era demasiado pronto para hacer "pronósticos" o decir en qué fase se encontraba el proceso de paz.

"Sería un gran error intentar ahora mismo definir algún tipo de fase o hacer algún tipo de pronóstico. No quiero cometer esos errores", dijo a los medios oficiales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave, como el destino del territorio en el este de Ucrania por el que Rusia está luchando para hacerse con el control.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.