Sábado, 17 de enero de 2026
Minnesota

Juez ordena a agentes de inmigración de Estados Unidos limitar sus "tácticas agresivas" en Minnesota

enero 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Operativos de ICE en Minneapolis, Minnesota - Foto: EFE
La tensión se ha elevado en ese estado del país tras la muerte la semana pasada de una mujer estadounidense que fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Una jueza federal de Estados Unidos impuso este viernes restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenándoles reducir sus "tácticas agresivas".

La jueza Katherine Menéndez ordenó a los agentes no detener a manifestantes en vehículos que "no estén obstruyendo" la actividad de las autoridades y les prohibió el uso de gas pimienta contra ellos.

A su vez, le dio un plazo al Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende el ICE, un plazo de 72 horas para cumplir con el fallo.

Mineápolis ha sido el foco de las manifestaciones en el país, luego de que el 7 de enero un agente del ICE disparara contra Renee Nicole Good, de 37 años, después de que le ordenara bajarse de su vehículo.

Dos días después de la muerte de Good, un agente federal disparó e hirió a un venezolano, también en Mineápolis.

En una movida legal por separado, CBS News reportó que el Departamento de Justicia investiga al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por impedir el trabajo de los agentes en medio de las manifestaciones por estos hechos.

La investigación podría agravar aún más el enfrentamiento entre las autoridades locales y la Casa Blanca.

Walz y Frey han hecho múltiples llamados para que haya protestas pacíficas contra las redadas de inmigración en el estado. La Casa Blanca los ha acusado de "provocar la violencia".

"Se trata de un intento evidente de intimidarme por defender a Mineápolis, a las fuerzas del orden locales y a los residentes contra el caos y el peligro que esta Administración ha traído a nuestra ciudad", escribió Frey el viernes en la red social X.

