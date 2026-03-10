NTN24
Papa León XIV

El papa León XIV acepta la dimisión de un obispo acusado de blanquear capitales y de ser cliente de un burdel en México

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
De momento, el mencionado religioso se encuentra bajo custodia con una fianza establecida en 125.000 dólares.

Este martes 10 de marzo se dio a conocer que el papa León XIV aceptó la dimisión de Emanuel Hana Shaleta, obispo de la Eparquía Caldea de San Pedro el Apóstol en San Diego (Estados Unidos).

o

La renuncia del mencionado religioso, según trascendió, se debe a la su relación con presunto blanqueamiento de capitales y de ser cliente de un burdel.

Shaleta fue detenido el pasado 5 de marzo en el aeropuerto de San Diego mientras intentaba abandonar el país.

Entre los 17 cargos que enfrenta, destacan ocho de blanqueo de capitales, ocho de malversación de fondos (estimados en al menos 270.000 dólares) y un cargo de delito económico agravado.

Medios de comunicación como The Pillar sugieren que este obispo era cliente habitual de un burdel en Tijuana, México, conocido por estar vinculado a la trata de personas.

o

La dimisión fue entregada oficialmente en el mes de febrero del año en curso luego de una investigación canónica.

Sin embargo, la Santa Sede decidió esperar a que la detención por parte de la policía se hiciera pública antes de anunciarla, con el fin de no interferir en el proceso judicial.

En cuanto a la sucesión, el papa norteamericano designó a Saad Sirop Hanna como administrador apostólico para que esté al frente de la Eparquía.

o

El pasado lunes 9 de marzo, Shaleta se presentó ante el tribunal de El Cajón (California, East County Superior Court), donde se declaró inocente de todas las acusaciones. De momento, se encuentra bajo custodia con una fianza establecida en 125.000 dólares.

