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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Ataque a Ucrania

Ola de ataques rusos contra Ucrania: "La elección de Rusia es un rechazo evidente a un alto al fuego y a salvar vidas"

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataques en Ucrania - AFP
Ataques en Ucrania - AFP
En varias regiones de Ucrania las alarmas sonaron como señal de ataque

Este miércoles, Ucrania acusó a Rusia de llevar a cabo ataques tras la puesta en marcha a medianoche de un alto al fuego decretado unilateralmente por Kiev hace unos días.

En varias regiones de Ucrania las alarmas sonaron como señal de ataque y, en la zona sur de Zaporiyia, las autoridades reportaron a primera hora un ataque contra una instalación industrial.

El pasado lunes, el presidente Volodímir Zelenski anunció un cese al fuego unilateral en respuesta a una medida similar que su homólogo ruso, Vladímir Putin, anunció para las celebraciones de la victoria contra la Alemania nazi, el 9 de mayo. Sin embargo, Moscú no respondió a esa propuesta.

Zelenski, quien reclama frecuentemente un alto el fuego prolongado, había indicado que su país respondería "de manera recíproca" a cualquier violación de su tregua.

"Es evidente para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas constituyen un muy mal momento para 'celebraciones' públicas", estimó Zelenski en las redes sociales.

Y añadió: "La elección de Rusia es un rechazo evidente a un alto el fuego y a salvar vidas".

De acuerdo con el reporte del mandatario ucraniano, las fuerzas rusas han cometido 1.820 violaciones del alto el fuego" con "bombardeos, intentos de asaltos, ataques aéreos y uso de drones".

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, declaró que Rusia lanzó un total de "108 drones y tres misiles", sobre todo en Járkov y Zaporiyia".

Los reportes indican que en la región de Sumi (norte) una mujer murió por un dron ruso y otro ataque sobre una guardería mató a la cuidadora e hirió a dos personas, según el gobernador regional Oleg Grigorov.

Cabe mencionar que el martes fue un día particularmente sangriento en medio de la guerra, con 28 personas muertas en Ucrania, según un balance actualizado el miércoles.

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