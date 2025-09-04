“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Este jueves, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que dos organizaciones criminales fueron designadas como grupos terroristas por el gobierno de la unión americana.

Rubio afirmó que los dos grupos son ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’, ambos designados como grupos terroristas extranjeros, poniéndolas así en la mira de Estados Unidos y sus esfuerzos por acabar con las bandas criminales en América Latina.

Para hablar sobre este tema, Nathaly Logroño, abogada penalista y especialista en terrorismo y grupos violentos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada afirmó: “En Ecuador por decreto ejecutivo ya había declarado a 22 bandas criminales como terroristas, algo que fue muy bueno para el actuar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.

“La declaración del secretario Rubio es muy importante y estratégica, mejor aún cuando se habla de la modernización de la extradición”, añadió.

Y detalló que “el crimen organizado en Ecuador durante años ha estado mucho más organizado que nosotros como Estado”.

“Y hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario Rubio es un respiro para el país”, reiteró.

Además, se refirió al tema de la extradición para las bandas criminales del país diciendo: “nuestras cárceles han sido sus centros de operaciones, entonces ellos no podrían imaginar no estar liderando desde los centros de operaciones carcelarios de nuestro país”.

“Saben perfectamente que Estados Unidos tiene un sistema penitenciario mucho más estricto, entonces para ellos implica una baja de su carrera criminal”, puntualizó.