Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia desde Oslo: "Me emociona tanta solidaridad, hoy es un día de gloria para ese bravo pueblo venezolano"

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, se mostró emocionada en Oslo, Noruega, frente a las cámaras de NTN24, por la Marcha de las Antorchas, realizada en el marco de la entrega del Nobel de Paz de la líder venezolana, María Corina Machado.

“Me emociona ver tanta solidaridad, pero también a esta hora, en esta marcha que estoy acompañando, veo lo que significa una marcha pacífica”, expresó Ramírez.

Posteriormente dijo: “Me da mucho dolor pensar que una marcha como esta en Colombia sin duda en manos de la primera línea en el 2021 habría significado incendio y destrucción, necesitamos para Colombia y Venezuela, civilidad y solidaridad”.

“Cada uno de los venezolanos tienen su grano de arena en este premio Nobel. Hoy es un día de gloria para ese bravo pueblo venezolano”, añadió.

En Oslo, Noruega, se realizó el tradicional desfile de antorchas que sigue a la entrega del Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la dirigente política venezolana María Corina Machado.

Aunque la defensora de la democracia no pudo asistir al acto en el Ayuntamiento de Oslo, envió un mensaje contundente que fue leído por su hija, Ana Carina Sosa Machado.

En su intervención, la hija de la fundadora del partido Vente Venezuela afirmó citando a su progenitora: “El pueblo venezolano no se rinde”.

“Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos tejido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia organizada, preparándonos para una transición pacífica hacia la democracia”, acotó.

Pese a su ausencia, la emblemática Marcha de Antorchas avanzó por el corazón de la capital noruega, reuniendo a numerosos líderes políticos, personalidades y miembros de la diáspora venezolana en el ‘viejo continente’.

El recorrido parte del Centro Nobel de la Paz y culmina frente al Grand Hotel, desde cuyo balcón los galardonados suelen saludar a los asistentes.

La primera procesión de antorchas se celebró en 1954, organizada por estudiantes noruegos en homenaje a Albert Schweitzer, quien se encontraba en Oslo para dar su discurso del Nobel. En la actualidad, el Consejo Noruego de Paz es el encargado de llevar adelante esta tradición.

Este año, la ausencia de la premiada en el balcón adquiere un fuerte valor simbólico, interpretado como un rechazo al régimen venezolano y a la represión que ha obligado a líderes como Machado a vivir en el exilio o quedar detenidos en centros de tortura del chavismo.

Cabe hacer énfasis en que el silencio que acompaña la procesión también funciona como una poderosa llamada a la paz.

Se espera que la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 llegue a Oslo en la noche de este miércoles o en las primeras horas del jueves (hora local) para recibir la medalla de oro, el diploma y los 1,2 millones de dólares que acompañan el reconocimiento.