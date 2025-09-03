Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Este 7 de septiembre los argentinos, específicamente los de la provincia de Buenos Aires, acudirán a una primera cita electoral, pues se definen las elecciones legislativas parciales, cargos provinciales en distintas jurisdicciones.

Más adelante, el 26 de octubre, el país elige 127 diputados y 24 senadores nacionales en 13 provincias. Dos jornadas electorales que marcarán de cierta manera el rumbo político y económico de Argentina en los últimos años.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar o

María Celeste Ponce, diputada nacional de la Argentina por el partido gobernante La Libertad Avanza, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre las próximas citas electorales.

Respecto a la manera en que llega su partido a una nueva jornada electoral, Ponce señaló que ya están acostumbrados como grupo político a unas "operaciones mediáticas" que, según indicó, se han presentado últimamente, pero que las cifras del electorado real "no se han visto modificadas".

"El kirchnerismo, que es la oposición más fuerte que tenemos, está devastado, está en las penumbras de su muerte y está haciendo los 'manotazos de ahogado' para tratar de ver si puede seguir disputando el poder", contó Ponce.

VEA TAMBIÉN Estos son los presidentes que poseen los sueldos más altos de Sudamérica, según reconocido medio: Petro y Milei sorprenden por su ubicación en el ranking o

La diputada mencionó que los cambios con el Gobierno del Javier Milei se han dado de manera repentina y para bien, con un trabajo que ha sido destacado por varios sectores. "En tan poco tiempo Javier Milei ha hecho un gran milagro", expresó.