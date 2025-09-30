"Para que haya un quiebre en Venezuela, tiene que escalar la ofensiva de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre presión en el Caribe contra el Cartel de los Soles

El régimen de Nicolás Maduro atraviesa uno de sus momentos más difíciles en los últimos años por las presiones tanto internas como externas que ponen en jaque su permanencia en el poder.

Alejandro Hernández, director del diario Digital La Gran Aldea, aseguró en una entrevista con La Tarde de NTN24 que la presión debe continuar por parte de Estados Unidos para que haya un quiebre en Venezuela.

Hernández señaló que septiembre ha sido "probablemente el mes más difícil que ha atravesado Maduro en los últimos años", marcado por el “cerco militar” desplegado por Estados Unidos en el Caribe y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad por parte de las Naciones Unidas.

El comunicador consideró que el reciente decreto de "conmoción exterior" busca desafiar a la comunidad internacional y reforzar la narrativa de que la salida del chavismo del poder generaría caos en Venezuela.

En ese sentido, calificó como una “mentira” que la comunidad internacional y el grupo de la administración Trump, que está haciendo presión a Nicolás Maduro, “no quiere negociar o no quiere una transición ordenada”. “La intención, la estrategia con el cerco a Maduro, con la presión a Maduro y con la amenaza aparentemente real que hay en este momento, es que Maduro se siente a negociar unas condiciones para salir del poder”, indicó.

“Hay una gente interesada en amplificar esta posibilidad para que la comunidad internacional tenga miedo de seguir presionando para que Maduro se vaya”, añadió.

El periodista destacó que hay nerviosismo evidente en la cúpula del gobierno, que ha tomado medidas de resguardo ante lo que considera una situación imprevisible. "Se ve y se sabe que hay mortificación y preocupación", afirmó Hernández, señalando que figuras como Diosdado Cabello han acumulado más poder para reprimir y generar terror dentro del país.

El periodista concluyó que, si la situación se mantiene como está, lo más probable es que el régimen de Maduro resista en el poder, aunque debilitado. Para lograr un cambio real, sostiene que "es necesario que la presión continúe". “Para que haya un quiebre en Venezuela, tiene que haber una escala en la ofensiva de EE. UU.”, subrayó.