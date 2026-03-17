"Hay un ensañamiento particular contra él": esposa de Perkins Rocha quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Venezuela

La decisión reciente de los tribunales del régimen venezolano de rechazar la amnistía para Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder de la democracia en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desató una firme respuesta de la apodada ‘dama de hierro’.

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Machado sostuvo el pasado sábado que la resolución constituye un caso evidente de “represión selectiva” y advirtió que el sistema de justicia está siendo utilizado para sembrar temor entre los ciudadanos que exigen el restablecimiento democrático.

Machado cuestionó que, aun cuando está vigente una ley de amnistía, la dictadura tiene bajo arresto domiciliario a Rocha.

La abogada venezolana María Costanza Cipriani, habló sobre el caso de su esposo, Perkins Rocha, en La Tarde de NTN24.

“Es una amnistía absolutamente selectiva... ¿Por qué el ensañamiento con Perkins?... Hay un ensañamiento particular contra él”, dijo la entrevistada ante el canal de las Américas.

“El arma más letal que existe es la verdad. Él es un hombre sumamente peligroso para los que no están a favor de que este país se encauce... Somos víctimas, pero no queremos revictimizarnos por esto”, añadió.

Rocha fue detenido arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por agentes de seguridad sin una orden judicial.

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A pesar de haber sido trasladado a arresto domiciliario el 8 de febrero de 2026 tras más de un año en El Helicoide, su situación sigue siendo de privación de libertad bajo condiciones estrictas.