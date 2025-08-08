NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

"Hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro": oficial retirado de seguridad estadounidense

agosto 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Guillermo Cueto, oficial retirado de seguridad nacional ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, habló sobre la operación con la que agencias de inteligencia buscan acabar con los grupos terroristas.

El diario New York Times informó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra carteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.

La administración Trump ha amenazado en varias ocasiones a países como México con aranceles al denunciar que el país permite la entrada de drogas, en particular del letal fentanilo, así como de migrantes indocumentados a su territorio.

Incluso, en una llamada con Sheinbaum, Trump planteó directamente la entrada del ejército de su país a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta se negó en su momento.

El anuncio de la presunta firma llega en un momento en el que el secretario de Estado Marco Rubio habló de la posibilidad de usar su poder militar contra Nicolás Maduro tras la designación del Cartel de los Soles como terroristas, luego de que Estados Unidos duplicara su recompensa por información que conduzca al arresto de la cabeza del régimen venezolano.

Guillermo Cueto, oficial retirado de seguridad nacional ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica global, habló sobre este tema en La Mañana de NTN24.

"Esto es sumamente trascendental. Es una medida ejecutiva y se le llama secreta, pero ya es pública y multifuncional porque envuelve a todas las agencias de inteligencia y los principales componentes del gabinete del presidente Trump, como es la tesorería, entre otras cosas", dijo Cueto.

Para el oficial de seguridad nacional ejecutiva, más allá del alto monto que se está ofreciendo por información para capturar a Maduro, es importante el mensaje que se transmite con el anuncio.

"Esto abre el banderín para cualquier grupo extraterritorial que quiera participar en este tipo de empresa para poder capitalizarlo (…) no se trata de una acción militar potencial solamente, sino que es la apertura a la 'guerra asimétrica', medidas que no se ven, secretas y clandestinas", sostuvo.

Para Cueto era fundamental que "hace rato" se declararan estas medidas para derrocar a Maduro, que no solamente es el dictador de Venezuela, sino "el jefe del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua e instituciones que están vinculadas con el Cartel de Sinaloa".

"Se ve que hay una decisión y un plan de acción específico para capturar a Maduro y una vez capturado se ha mencionado que se entregue a la DEA", señaló Cueto.

